快訊

李柏璋遭起底是綠前議員助理 陳亭妃胞妹知情：去年已離職

女學生掌摑男同學「家長不能過問」 校長震怒：沒人通報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

快30歲想轉職！她問「5年內年薪百萬」工作 釣人資解答2條路

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友問起「什麼工作能在5年內年薪百萬？」引起熱議。 示意圖／ingimage
有網友問起「什麼工作能在5年內年薪百萬？」引起熱議。 示意圖／ingimage

年薪百萬是不少人出社會所追尋的目標，不過要實際達成並不容易。近日一名女網友透露，自己在醫療業上班，但她的工作並非高薪族群，年近30歲的她，正在盤算是否要「砍掉重練」，轉換到平均薪資較高的領域，並詢問網友「5年內能突破年薪百萬的工作有哪些？」文章引起熱議。

原PO在Dcard發文表示，她本身從事醫療行業，但並不是醫牙方面或業務類型，所以收入並不高，而身邊做保險、理財專員、律師等工作的親友當中，當理專的親戚入行3年多，年收入加上獎金有100萬以上，甚至有厲害的同事領超過200萬；另一位當律師的月薪則有5至6萬，而律師的老闆年薪推測有幾百萬以上。

她接著說，要留在醫療領域尋求高薪，重考醫牙或學士後醫學系都不容易，但若脫離醫療背景，等於失去所有技術和知識能力，加上她對於理工、電機領域也不擅長，因此如果要跳槽醫療業以外的高薪行業，似乎只剩下一類組的路可以嘗試，例如考取理專證照。

原PO最後補充，自己年近30歲，希望至少能在5年內突破年薪百萬，但也擔心沒有相關背景下砍掉重練，或許不是好選擇。隨後不少網友紛紛支持道「前理專跟你說，金融業最缺的就是理專」、「理專超缺的，有些試用期過之前把證照考齊就好了，不難」、「願意努力斜槓就有可能」、「業務都可以試吧」；但也有人提醒「已知的高薪鐵飯碗，不是門檻高就是很累」、「可以，但撐不撐得過去是另一回事」。

其中，有位自稱在人資部門工作的網友表示，其實公司大多只願意給4類型職位高薪，包含值錢的專業、業務、高階主管和拿健康換錢的工作，除此之外，大多好轉職、入行門檻不高的工作，其實通常達到年薪百萬的機會不高，若本身沒有專業、仍執意轉換跑道，他建議只能報名國考或國營行業，或是認命讀書、培養第二專業。

高薪 薪資 理財 Dcard

延伸閱讀

90萬積蓄全沒了！他玩虛擬貨幣慘遭駭客入侵 「兩疏失」血本無歸

大學哪些超夯科系「畢業後卻超慘」？網指這3系：沒證照沒用

英業達宣告子公司破產 網友卻嗨翻「難怪這兩天投信大買」

都考上台大為何還要作弊？ 網分析背後原因：司空見慣

相關新聞

快30歲想轉職！她問「5年內年薪百萬」工作 釣人資解答2條路

年薪百萬是不少人出社會所追尋的目標，不過要實際達成並不容易。近日一名女網友透露，自己在醫療業上班，但她的工作並非高薪族群，年近30歲的她，正在盤算是否要「砍掉重練」，轉換到平均薪資較高的領域，並詢問網友「5年內能突破年薪百萬的工作有哪些？」文章引起熱議。

人生冒一次險！雲林斯文男棄穩定職改當「怪手」司機

營造業工作粗重，環境酷熱、危險，青年投入意願不高，不過今年33歲的雲林青年邱建生「反其道而行」，因認為無一技之長而有危機...

責任制是雇主讓員工超時工作的理由？ 北市勞動局這樣說

民眾常在面試工作時，遇到雇主稱工作是責任制，工時會很長。但，真有那麼多的工作是責任制嗎？其實不是。俗稱的「責任制」是源於...

12月18日公投日依法放假一日 勞動部說明原則

勞動部今天發布新聞稿表示，中央選舉委員會定12月18日舉行公民投票。為保障具投票權的勞工得以行使權利，勞動部前已指定公民...

鴻海發展電動車 開出千人職缺6萬起薪

疫情解封之後，新北市為促進經濟發展與產業佈局，今上午舉辦就業博覽會，共有18家企業提供超過1700個職缺，其中鴻海科技集...

趕工大潭電廠偷進400移工？ 勞動部：申請專案全程掌握

受疫情影響，疫情指揮中心於今年五月管制移工引進，導致許多急需家庭看護的家庭，遲遲等不到移工，但經濟部為了加速趕工大潭電廠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。