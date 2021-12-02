快30歲想轉職！她問「5年內年薪百萬」工作 釣人資解答2條路

年薪百萬是不少人出社會所追尋的目標，不過要實際達成並不容易。近日一名女網友透露，自己在醫療業上班，但她的工作並非高薪族群，年近30歲的她，正在盤算是否要「砍掉重練」，轉換到平均薪資較高的領域，並詢問網友「5年內能突破年薪百萬的工作有哪些？」文章引起熱議。

原PO在Dcard發文表示，她本身從事醫療行業，但並不是醫牙方面或業務類型，所以收入並不高，而身邊做保險、理財專員、律師等工作的親友當中，當理專的親戚入行3年多，年收入加上獎金有100萬以上，甚至有厲害的同事領超過200萬；另一位當律師的月薪則有5至6萬，而律師的老闆年薪推測有幾百萬以上。

她接著說，要留在醫療領域尋求高薪，重考醫牙或學士後醫學系都不容易，但若脫離醫療背景，等於失去所有技術和知識能力，加上她對於理工、電機領域也不擅長，因此如果要跳槽醫療業以外的高薪行業，似乎只剩下一類組的路可以嘗試，例如考取理專證照。

原PO最後補充，自己年近30歲，希望至少能在5年內突破年薪百萬，但也擔心沒有相關背景下砍掉重練，或許不是好選擇。隨後不少網友紛紛支持道「前理專跟你說，金融業最缺的就是理專」、「理專超缺的，有些試用期過之前把證照考齊就好了，不難」、「願意努力斜槓就有可能」、「業務都可以試吧」；但也有人提醒「已知的高薪鐵飯碗，不是門檻高就是很累」、「可以，但撐不撐得過去是另一回事」。

其中，有位自稱在人資部門工作的網友表示，其實公司大多只願意給4類型職位高薪，包含值錢的專業、業務、高階主管和拿健康換錢的工作，除此之外，大多好轉職、入行門檻不高的工作，其實通常達到年薪百萬的機會不高，若本身沒有專業、仍執意轉換跑道，他建議只能報名國考或國營行業，或是認命讀書、培養第二專業。