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人生冒一次險！雲林斯文男棄穩定職改當「怪手」司機

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林青年邱健生原本在輪胎大廠工作，然而過而立之年發現自身毫無專長，於是決定「為人生冒一次險」勇闖重機械領域，考到「怪手」證照。記者陳苡葳／攝影
雲林青年邱健生原本在輪胎大廠工作，然而過而立之年發現自身毫無專長，於是決定「為人生冒一次險」勇闖重機械領域，考到「怪手」證照。記者陳苡葳／攝影

營造業工作粗重，環境酷熱、危險，青年投入意願不高，不過今年33歲的雲林青年邱建生「反其道而行」，因認為無一技之長而有危機感，毅然決然離開舒適圈，參加挖掘機（怪手）訓練並考到證照，今年初成功轉行，目前在營造公司穩定工作。

虎尾就業服務中心指出，在房市火熱、台商回流投資及產業擴廠需求條件下，近年營造人才需求暴增，但因其工作環境酷熱，有潛在危險性，加上勞力吃重，願意投入的青年少之又少，相對帶來產業斷層及缺工問題。

外表斯文的邱健生說，25歲進入輪胎工廠工作後，他也以為自己會在穩定的職場環境中工作到退休，但就在跨越30歲後，赫然發現自身毫無專長，對未來突感迷惘，於是決定「為人生冒一次險」勇闖重機械領域拚搏。

「改變可能會面臨很多挑戰，但不試試看，怎麼知道不會成功？」邱健生說，下定決心後，雖有一段工作空窗期，不過在勞動部「缺工就業獎勵」支援下，讓他無後顧之憂參加挖掘機專業訓練，並順利考取技術證照，後透過虎尾就業中心媒合，今年1月開始到營造公司上班，穩定就業近1年。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟說，針對連續失業達30日以上或非自願離職的勞工，向各地就業中心辦理求職登記後，若經媒合符合限定行業職缺，錄取後連續就業達30日以上，即可申請就業獎勵，每月5000元至7000元不等，最長可領18個月、最多10萬8000元。

雲林青年邱健生今年初從工廠技術員轉行成「怪手」司機。記者陳苡葳／攝影
雲林青年邱健生今年初從工廠技術員轉行成「怪手」司機。記者陳苡葳／攝影

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