人生冒一次險！雲林斯文男棄穩定職改當「怪手」司機

營造業工作粗重，環境酷熱、危險，青年投入意願不高，不過今年33歲的雲林青年邱建生「反其道而行」，因認為無一技之長而有危機感，毅然決然離開舒適圈，參加挖掘機（怪手）訓練並考到證照，今年初成功轉行，目前在營造公司穩定工作。

虎尾就業服務中心指出，在房市火熱、台商回流投資及產業擴廠需求條件下，近年營造人才需求暴增，但因其工作環境酷熱，有潛在危險性，加上勞力吃重，願意投入的青年少之又少，相對帶來產業斷層及缺工問題。

外表斯文的邱健生說，25歲進入輪胎工廠工作後，他也以為自己會在穩定的職場環境中工作到退休，但就在跨越30歲後，赫然發現自身毫無專長，對未來突感迷惘，於是決定「為人生冒一次險」勇闖重機械領域拚搏。

「改變可能會面臨很多挑戰，但不試試看，怎麼知道不會成功？」邱健生說，下定決心後，雖有一段工作空窗期，不過在勞動部「缺工就業獎勵」支援下，讓他無後顧之憂參加挖掘機專業訓練，並順利考取技術證照，後透過虎尾就業中心媒合，今年1月開始到營造公司上班，穩定就業近1年。