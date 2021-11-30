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12月18日公投日依法放假一日 勞動部說明原則

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
中選會宣布「公投投開票所查詢系統」上線，民眾即日起可透過電腦或手機進入中選會「110年全國性公民投票專區」網站，透過「我要去哪投票」平台，即時查詢投開票所地點。記者胡經周／攝影
中選會宣布「公投投開票所查詢系統」上線，民眾即日起可透過電腦或手機進入中選會「110年全國性公民投票專區」網站，透過「我要去哪投票」平台，即時查詢投開票所地點。記者胡經周／攝影

勞動部今天發布新聞稿表示，中央選舉委員會定12月18日舉行公民投票。為保障具投票權的勞工得以行使權利，勞動部前已指定公民投票日為《勞動基準法》第37條所定放假日。因此，12月18日（星期六）公民投票日當日，具有投票權且原屬工作日的勞工，雇主應依法讓勞工放假一日、工資照給。至於具投票權但當日原屬勞工的休息日或例假者，勞工本得於當日行使投票權，因此不另外給假。

勞動部表示，所稱放假「一日」指的是午前零時至午後12時的連續24小時。再者，由於投票權僅能在投票當日行使，性質與一般國定假日不同，因此，投票日不得再與其他工作日對調實施。

勞動部進一步說明，雇主如果需要具投票權的勞工於投票日出勤工作，必須在不妨礙其投票意願的前提下，徵得勞工同意，並應加給出勤時段工資，至於計算方式分為兩種類型。

原屬勞工的工作日：應加倍發給出勤時段的工資。舉例而言：勞雇雙方原約定當天出勤8小時，若勞工外出投票2小時，返回工作6小時，雇主須加給6小時的工資。

原屬勞工的休息日：視工作時數，依《勞動基準法》第24條第2項有關休息日出勤加給之規定計算。

勞動部提醒，雇主未依法給假或給薪者，可處新台幣2萬元以上，最高100萬元之罰鍰，並應補給工資。勞工權益如有受損害者，可就近向工作所在地勞工行政主管機關（即當地直轄市、縣市政府之勞工或社會局、處）申訴，以維權益。

投票 勞動部 公投

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