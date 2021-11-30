疫情影響三節獎金全縮水 但這項禮金創五年來新高

疫情下的員工福利大不如前！104人資學院最新出版《薪資福利調查報告》一次評比企業常見的9種經濟福利，結果發現，最近兩年三節禮金(春節、端午、中秋)五年來首度下滑，以春節禮金縮水最多。但「結婚生育型」禮金則創5年來新高。

104人資學院表示，企業對員工提供薪資以外的金錢統稱「經濟福利」，最新出版的《薪資福利調查報告》一次評比企業常見的9種經濟福利，結果發現，最近兩年歹年冬，「人人有獎型」的三節禮金都出現下滑，員工旅遊的經費也縮水；相較之下，並非人人有獎、或看得到卻吃不到、或一生僅有少數幾次的「結婚生育型」禮金則創5年來新高。

那麼歲末年終，企業會發放春節獎金嗎？會辦尾牙嗎？有員工旅遊嗎？根據104人資學院最新出版的《2021-2022薪資福利調查報告》發現，47%企業會發春節禮金，以固定金額最多，平均每位員工發1501元，另有53%企業不會發放春節禮金。 年終尾牙：77%企業有年終尾牙，平均每位員工預算3650元，23%企業沒有年終尾牙。 員工旅遊：目前正值第四季(暑假後)員工旅遊旺季(另一個員工旅遊旺季是寒假後)，64%企業有員工旅遊，平均每位員工預算9321元，36%企業沒有員工旅遊。

104人資學院資深副總經理花梓馨分析，Covid-19疫情趨緩之際，新變種病毒Omicron的不確定因素可能降低企業舉辨年終尾牙的意願，改以禮金或餐券降低群聚的風險。

104人資學院第七年出版《薪資福利調查報告》，最新版本於2021年5/17~9/14針對1010家企業人資及用人主管進行網路調查。薪資方面，涵蓋全市場208個代表職務的薪資；經濟福利方面，除了喪葬補助之外，一次評比9大經濟福利。

依「最常見」，即，最多企業會發放的前三名為：中秋節90%、端午節84%、結婚82%。依「最高價」，即，企業發放金額最多的前三名為：員工旅遊9321元、結婚4468元、生育3731元。

和過去年幾相比，2021年企業發給每位員工的春節禮金、端午節、中秋節平均發放金額依序是：1501元、1432元、1528元，5年來首度下滑；與2020年相比，分別下滑13.1%、6.2%、1.3%，以春節獎金下滑幅度最大。但是，為了鼓勵婚生，結婚禮金、生育禮金的平均發放金額依序是4468、3731元，創5年新高；5年來分別成長3.3%、17.3%。

至於不同公司的經濟性福利差距有多大？以員工旅遊補助為例，排名前75%的領先群（PR 75）平均每位員工補助1.2萬元、排名後25%的落後群(PR 25)平均4500元，差距達7500元。