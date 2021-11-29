陪老闆海釣月領6萬很好賺？ 內行人揭操勞盲區：變相賣肝

景氣差工作難找，若能找到跟自己興趣相投的工作，肯定會很開心的。有網友PO出一份高薪司機職缺，可月領近60K，內容為主管私人司機兼助理，但須要「具備釣魚經驗」，詳細工作內容曝光，有內行人籲有意者請三思，這其實是「爆肝工作」。

一位網友在《爆廢公社二館》發文貼出一份司機職缺，主要工作為陪同老闆日常行程，協助公司庶務，最重點的一項是「能陪同老闆釣魚」，月薪為5.5萬至6萬，年終獎金2個月，還可每年調薪，讓原PO感嘆「早知道就學海釣」。

職缺共條列出13項要點，細看內容後，第1、3、7、10點最受網友關注：1.隨時應任務需求出車接送（含客戶，家人，特定對象⋯等）。3.處理主管交辦事項（含私人事項 ，日常民生用品採購）。7. 協助公司庶務工作，維護環境設備，具基本水電修繕常識尤佳。10. 一週陪同老闆海釣2-3日，海釣日早上6點出發，當日來回（傍晚前回到台北）。

有網友回應留言，「光是第一條就可以讓你24hr待命了」、「第一要點，就有請長工的氛圍」、「這應徵內容涵蓋司機、褓母、小弟、水電工、及釣友…這樣划得來嗎」、「這種工作也是很累，別以為這麼好賺，根本是高工時」、「這應該簽賣身契了」。

應徵條件寫明月領6萬、周休二日，有網友表示「以這樣的要求和工作內容六萬也太低」、「簡單來說，就是週一到週五24小時待命，週休2日，依目前時薪計算160*24*22=84480」、「這根本就萬能助手，這一個月至少要10萬起跳吧」、「外勞的薪水，爆肝的工作」。

至於最有話題的第10點「陪老闆釣魚」，有內行人表示這工作「看起來很輕鬆好賺，其實沒有」、「早上那麼早出門，還要陪釣，回程又要開車，不累死才怪」、「6點出船6點回港好了，來回路程2~3h、上下裝備拆洗，15小時起跳，還不包含自己通勤…，一周釣3天， 15小時x3 + 2天公司9h全能雜役=63小時」、「變相賣肝啊！」

這份「私人主管司機兼隨身助理」陪老闆海釣的職缺，有網友透露「這釣魚社團有貼，是兒子要人陪老爸的」，徵才訊息目前仍持續在人力銀行網上曝光，吸引許多人躍躍欲試。