吵架也可以賺錢？他一看驚「薪水比我高」 奇葩職缺內容曝光

世界上的職業百百種，就連「吵架」也能賺錢嗎？近日一名網友發現，有公司在應徵專門負責吵架的職位，這份職缺被刊登在人力銀行網站，且工作介紹欄位中，徵人公司引用多句周星馳電影《九品芝麻官》裡的經典台詞，逗趣內容十分引人注目；除此之外，這名網友還發現這份工作薪資相當優渥，驚呼「比我的月薪還高」。

原PO在Dcard發文表示，他在求職網站看見一份名為「雲端吵架王」的特殊工作，職缺刊登頁面中，寫著「我們在找網路包龍星（電影中被稱為「吵架王」之角色）」、「希望你已了解吵架是意志力與智力的較量，能精準找到吵架獲勝關鍵證據」、「若有優秀可證之事蹟，不一定只從『九品』開始任用」、「不管在飄香院（電影場景）的論壇還是李公公（電影角色）的粉絲專頁，你都知道在不同網路社群中，需要運用不同方式吵架」等介紹內容。

再接著往下看，雇主還附註其他條件，包含「嚴禁和主管説『打我呀！笨蛋！』」、「不需攜帶尚方寶劍」等，整份工作說明除了運用電影台詞之外，口吻也相當幽默，趣味十足，頗能吸引求職者的目光；至於該份工作的薪資方面，網頁中註明月薪在32000至45000元之間。

特殊職缺讓原PO直呼「居然連吵架都能當工作」，而看見優渥薪水，他則忍不住苦笑「月薪還比我現在高」。隨後網友看了也紛紛笑回「職缺描述看起來好好笑，超好奇工作內容具體在幹嘛」、「好好笑，超想投履歷」、「求面試經驗分享，太好笑了」、「找不到工作乾脆去吵架好了」；有人則猜測「是不是網軍的工作」、「感覺是當網軍」。