工安新鮮人月薪五萬 工地勸導老被嗆「你們最沒用」該轉行嗎？

職場新鮮人在處理工作大小事時，因為沒有經驗，時常覺得苦惱，就算是高薪工作，也可能萌生退意。日前有網友分享，自己剛出社會，從事工安的工作，月薪5萬元，工作主要是監督施工人員的環境安全，但她常常遭工人嗆「你們這些工安最沒用」，讓她感到很無奈，猶豫是否該辭職。

一名網友在Dcard分享，她出社會一年多，擔任工安的工作，因為有專業證照，且上班地點在工地，因此薪水有5萬元，主要工作是負責監督現場施工安全。但她抱怨，這份工作讓她很為難，因為「許多工地人員施工時不願意戴安全帽、在好幾層樓高的施工架上走來走去，還不願意背安全帶、吊掛作業站在吊掛物下方、氧氣乙炔鋼瓶倒在地上還沒有帽蓋、電焊不戴手套面罩」，有些施工人員甚至沒有保勞保、團保，或加入任何工會。開車進來施工場地，要求讓他們辦停車證，還回應「沒有駕照」。

原PO表示，溫柔提醒施工人員們要戴安全帽，反遭對方嗆「你們這些工安最沒用的就是整天叫人家要戴安全帽啦！」、「不要做啊不然都不要做啊，人我都帶走」。對此，原PO坦言，真的很希望他們趕快走，但現實是「缺工很嚴重，工程進度很急迫，因此連現場工程師也很無奈」。

接著，原PO補充，她每次在現場巡視的時候，施工人員會酸「待在辦公室吹冷氣就好，幹嘛一直跑出來」，如果在辦公室裏面處理資料，又會被對方嗆「工安真的很閒欸，每天逛一逛就可以在辦公室休息了」，讓她感到無奈。

不過，究竟是否該辭職，她猶豫「公司同事人都很好，福利也不錯，薪水對新鮮人來說真的很高」，但又想到「每天面對違法的事情，擔憂自己因業務過失被判刑，就很想辭職」，因此遲遲無法下定決心。

文章曝光後，引發網友熱議，有人認為月薪5萬很高，不應該辭職「很多人工作都不是因為他們喜歡這份工作而去做的，為的可能是生活和穩定，看你怎麼想，如果是我公司福利好，夠穩定，那裡的同事也不錯，我還是會選擇繼續留下」、「反正那些人的酸言酸語，聽聽就好」。

還有同樣身為工安人員的網友，勸原PO「該做的紀錄要做好，影片紀錄更好，出事的時候把證據拿出來，該做的有做，責任最大的還是工地負責人」、「現場巡視的時候可以花點時間跟工班、師傅交流聊天，我在工地做品管，可能因為我跟工班關係互動都不錯，所以要求他們的時候多少都會聽」。