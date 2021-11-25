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快30歲轉換跑道？他猶豫讀「科技業或牙醫」 網嘆：別逼自己

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友透露，自己直到25歲才想轉換跑道，計畫投入科技業，但擔心畢業後年近30歲，難以銜接出社會。 示意圖／ingimage
一名網友透露，自己直到25歲才想轉換跑道，計畫投入科技業，但擔心畢業後年近30歲，難以銜接出社會。 示意圖／ingimage

相較大多產業，科技業的平均薪資高出不少，令許多民眾心生嚮往。近日一名網友就透露，由於過往規劃和私人因素，他直到25歲才決定轉換跑道，攻讀科技相關專業，但由於碩士畢業時已是28至30歲間，擔心入行困難，因而詢問網友意見，文章引發討論。

原PO在PTT發文表示，過去他因自行創業和身心問題，直到25歲才正式選擇轉換跑道，雖然目前不用擔心買車、買房的問題，但仍擔心碩士畢業時銜接出社會工作會有困難，因而詢問網友「28至30歲的碩士畢業新鮮人，還能進科技業嗎？」

隨後他也分享，他歸納自己有四條路可走，第一是就讀科技大學的電子碩班，約需要待實驗室2至2.5年，也是他目前的主要選擇；第二，明年補習，拚能不能考上四大電資所，若順利的話畢業時29歲；第三，放棄科技領域，直接重考拚醫牙藥相關科系；最後則是他今年同樣有申請上的跑船輪機二技，若就讀兩年後順利考到票，幾乎就能保證就業。

文章曝光後，網友紛紛建議原PO放棄科技業，並嘗試走第三條路，留言「如果順利的話當然牙醫，收入大贏工程師」、「你來科技業只會更崩潰」、「重考醫牙才是正途」、「牙醫穩穩做到老，開小診所只洗牙補牙，不用看人臉色」、「建議還是不要進科技業吧，會被搞瘋的」、「曾經有身心問題真的不要進科技，會加重」、「重考牙醫正解」。

不過許多人也提醒「選第三條，不過建議你不要太高估自己，真的很會念早就考上了」、「你大學是頂大的嗎？如果不是，那也很難考上牙醫的」、「醫牙是全國最聰明最努力的一群，而且考上了之後訓練和國考也是很難」；還有人則說「大環境都會變的，選你本身有興趣的行業CP值才高」、「不要逼自己重考浪費人生，到處多的是出路」、「把工程師和醫牙高壓生活考慮進去，撐不住就降低人生標準」。

牙醫 薪資 科系 PTT

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