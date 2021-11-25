他告發同事貪汙...高層前來「搓湯圓」 網友揭黑幕：保他就換你死

職場上充滿形形色色的人，各種怪事也無奇不有。一名網友在PTT工作板上發文，表示近日有個下屬被廠商舉報謀取不當利益，但剛好這位下屬是小主管的重點提拔對象，而小主管疑似想保住下屬，因此找上原PO想「搓湯圓」，引來網友們熱議。

原PO表示，這位下屬平時對小主管的問候送禮不會少，卻對平輩、下面的人或廠商態度極差，如今事情傳到大主管耳裡，便要小主管處理妥當。剛好原PO正是幫助廠商告發的「牽線人」，小主管便想找原PO「搓湯圓」，因此請教網友們是否會讓步、或給小主管面子呢？

貼文一出，網友們都認為案情不單純，「大主管為什麼把線民公布？一般不會這樣吧」、「可憐，你被大主管當槍使了」、「裡面一串肉粽，看來只好犧牲你了」、「其實大主管也想搓湯圓，要被搓的是你...」。

許多網友們認為，貪汙肯定有「層層共犯」，原PO既然告發了就沒有回頭路，「保他就換你死」、「建議積極取得證物，然後提告」、「建議直接桶到檢察官，這種事沒有回頭路」、「防貪除弊 ，直接送給董事長處理」、「捅到更高層或法務，要有心理準備幹不下去」、「公司若有制度，直接請HR（人資）出面，不關你的事」。

另外網友們也提醒，遇到這種情況一定要「留證據」，「全程錄音，當你走到最後要死一起死的時候會有用，然後找公司法務部幫忙，你會需要第三方立場的人」、「要接受河蟹（網路用語，意指封口）的話，記得要留證據保護自己」。