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收到台積電面試邀約存疑「該去嗎？」內行看關鍵字秒懂：保重

聯合新聞網 / 綜合報導
台積電。美聯社
台積電。美聯社

國內半導體產業營運普遍成長，「護國神山」台積電更是許多人夢寐以求的企業。近來有一名網友表示自己收到了台積電的面試邀約，但該部門在網路上卻找不太到資訊，想問問看大家，不少人看到內容後紛紛留言「保重」。

一名網友在PTT「Tech_Job」版問道，他表示自己最近收到了一個台積電的面試邀約，但是該部門網路上好像都找不太到資訊，因此想要問問看有沒有人認識這個部門，可以提供一點資訊。

他也附上了截圖，內容寫著職務名稱為「Pellicle and Mask Engineer」，工作地點在竹科，職務說明則是全部用英文解釋。

原po附上了台積電面試邀約內容截圖。 圖／PTT
原po附上了台積電面試邀約內容截圖。 圖／PTT

不少網友看了面試邀約內容後也紛紛回應，「好缺」、「超級爽缺」、「爽缺，準備穿無塵衣去面試，當天上班」、「這是台積EBO的缺，pellicle就是光罩做的最後一步的保護薄膜，建議可以面面看」、「光罩就是爽缺 ，JOS都搶翻的」。

也有內行人認真回說，「關鍵字：設備保養」、「關鍵字EUV pellicle，搞得出來的全世界五根手指頭」、「先不要買房，真的」、「保重」、「光罩和ASML光刻機或極紫外光，爽缺但搞壞賠死」、「台積很喜歡改好聽的職務名稱，你進去之後po給大家了」。

台積電 面試

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