有加班才算認真？同事「這陰險招」曝光：老闆超喜歡

職場上的「加班文化」十分盛行，甚至有些公司的工作內容都屬責任制，讓員工們常常加班到半夜。然而日前便有一名女網友分享，自己有位同事總是話很多，很像都沒有公事要處理一樣，沒想到事後才知道他是用「這陰險招」，讓她大開眼界直呼「我現在才知道加班是要這樣用的」。

原PO在Dcard上以「現在我才知道加班是要這樣用的」為題發文表示，自己記得以前老闆曾對她說「上班認真上八小時就好，加班都是沒效率的人做的」，結果現在卻對她說「妳不留下來幫忙，只會讓我覺得妳不認真」。她說明道，公司裡有一個做N年的同事，他的話很多，多到不像來上班，而是來聊天的，每次上班基本上只要老闆在，他就會收斂一點，但是照樣聊，有時甚至會到會議室聊上半小時以上。

她接著分享，雖然看他好像是在跟廠商聊天，但實際上是在跟朋友聊他的父母、他的女兒、他的所有私事，嗓門超大，大到好像要全世界知道他的事情一樣，甚至因為最近老闆常常不在，就會找其他人聊天聊一小時，中間做事一小時，之後再找人聊到下班，聊不夠還跑去會議室，直到有很重要的公事需要他，他才出來。

「對，他工作當然沒做完，然後，他就加班了」，原PO就覺得很奇怪，因為他們公司不只這個人這樣，其他人也都在上班做自己的事情，之後才在加班做事，但老闆卻覺得他們「很認真」，反而認為「準時下班」的原PO就是在混，讓她不禁無奈直言「想到這裡，我就只能『呵呵』，順帶一提，我們公司沒加班費，我領完年終會準備提離職」。

此文一出，便有許多網友紛紛留言表示「沒加班費還不離職？」、「沒加班費那些人還搞這齣？是讓老闆覺得他們認真盡責然後加薪嗎？」、「所以我都不理會那些人啊～要講他們就去講，我規規矩矩上班做事，難道下班時間到了不能下班？什麼鬼道理？我的生活可不是只有工作，我一次加班都沒加過」、「職場歪風。感覺年輕人比較不吃這一套，該下班就下班，不要再裝認真了」。

甚至還有過來人分享自身經驗表示，「我之前的公司也是這樣，大部分的人因為加班有便當和加班費常常加班到很晚，其實正常上班時間都在摸魚，到加班才在做事。我這種正常下班的人還被講說我事情又沒有做完，敢正常下班？還是我主管跟我說的，主管也覺得沒加班不代表沒做事啊，我事情做完不下班要幹嘛？完全不想理他們，又不是你們這些偷加班費的人，後來事情不知道怎麼傳到副總那，他在開會時直接講說不要以為我都不知道你們上班在幹嘛？早上10點多還在吃早餐？可以有效率一點嗎！那些加班的人整個臉超臭不敢講話，笑死」。