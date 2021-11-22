面試問跳槽原因怎回？他講「沒加班費」遭過來人勸：不能抱怨

不少人為了追求更好的薪水待遇，會選擇用跳槽的方式提升薪水。但日前就有網友分享，自己在跳槽面試其他公司時，最常被問到「上一份工作為什麼離職？」而他卻都是回應「加班沒錢」，讓過來人狂勸。

原PO在《Dcard》上以「面試的離職原因」為題分享，自己最近開始面試了，發現面試官都很愛問「上一份工作為什麼離職？」而面對這樣的問題，自己都一律回答「因為上一份常常加班，一天要上12個小時也沒有加班費」。

然而，大部分的面試官，聽完這個誠實的回答後，大多都沒有繼續追問下去，甚至有部分人會回應「公司這樣難怪你會想離職」。對此，仍在等錄取通知的原PO也不禁深思「這真的是可以講的嗎？還是應該要說別的理由會比較好？」。

此文一出，便有許多職場老鳥點出關鍵，「覺得可以用更和緩的語氣來說，公司太常態性工時長，導致沒有辦法擁有太多私人時間」、「是的，其實面試時最好都不要提及前東家的壞話，不論你是否在那邊遇到很多生氣、討人厭的事，離職原因可以是轉換跑道為最保守的答案」、「可以講出問題點，但語氣不能抱怨」、「我是會包裝一下，但仍會老實說」。