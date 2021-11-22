超商大夜班難徵人？店長曝「這3理由」：只能自己上

桃園市龜山區一處超商發生砍人命案，蔣姓男子（41歲）今天清晨5點多到某社區超商，因未戴口罩被男店員勸導，疑心生不滿，竟跑附近自家拿出收藏短刀，回到店內攻擊店員。對此便有網友好奇詢問「超商大夜是不是最屎的夜班工作？」讓一名自稱曾是超商店長的人留言回應大夜班徵不到人的3大理由。

原PO於PTT的八卦板上以「超商大夜是不是最屎的夜班工作?」為題發文，說明家附近有一間超商，每次半夜經過的時候都會看到店內堆了滿滿的貨，而大夜的班也幾乎都是店長在上，一問之下才知道是「請不到人，不然就是做不久」。

該名店長說明，一為超商很多貨都是半夜進，來上夜班的看到每天進滿滿的飲料泡麵零食上百箱，二為半夜還會進一大堆寄件包裹和顧客在網路訂購的商品，常常進貨上百件，最後第三點是還要洗咖啡機台和鮮食機台，工作量讓新人們不堪負荷，以至於做沒多久就離職了，最後只好店長自己上。面對這樣的狀況，原PO也不解詢問「超商大夜是不是最屎的夜班工作？今天新聞還有超商大夜被刺死，夜班保全雖然時數長，但還可以打電動或是看書吧？有八卦嗎？」

此文一出，瞬間引發網友熱議，「超商唯一好處就是全年溫度適宜，其他…」、「同樣大夜薪水，不如去當保全」、「大夜客人是比較少，但遇到怪的人機率超高，一兩個就夠你搞得了」、「以後大夜都要自備辣椒噴霧和電擊棒了」。

然而，也有留言認為「看店，有的爽到夜班不肯走」、「看地點，有的班很爽」、「大夜一堆正妹也來做你跟我說請不到人？」、「其實還好，大夜客人也比比較少」。