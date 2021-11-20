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面試官問「前公司薪水多少」 過來人點出：陷阱題！建議用這招破解
不少人在應徵工作時，被面試人員問到「前公司薪資待遇」時，會不知道怎麼回答才可以加分。一名網友好奇表示，他到新公司面試，被主管問到前公司的薪資待遇，一時之間不知道要怎麼回應，後來想出兩個答案。過來人點破，「這是陷阱題，代表你可以把公司資訊洩漏，建議給薪資範圍就好。」
一名網友在PTT發文表示，他日前到南港的公司面試，在面談過程中，對方詢問前公司的薪資待遇，他頓時不知要如何回答，後來想到兩種答案，分別為「前公司有規定薪資保密，所以不方便透露」、「我想貴公司在核薪制度上更完整，也就不必參考前公司的敘薪辦法了」。他好奇問大家，被問到前公司的薪資待遇時，大家都怎麼回應？
對此，職場老鳥點出「這是陷阱題，代表你可以把公司資訊洩漏」，也有網友回應「直接說你在這家公司的期望待遇就好」、「不用跟他認真，公司能出多少又不會變」，還有人分析「不講就用年資學經歷公式算了，吃虧的還是你」，建議他不用給精準的數字，給範圍就好。
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