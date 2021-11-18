快訊

【F-16漫長等待】超級F-16聯隊讓空軍戰力大增 但經費、裝備與人力是大隱憂

拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她問幾歲月薪破五萬？ 網答「這點」最關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友透露，自己原本目標30歲以前達到月薪5萬，但後來發現難以達成，因此她好奇問「大家都是工作幾年達到月薪5萬」。圖／ingimage
一名網友透露，自己原本目標30歲以前達到月薪5萬，但後來發現難以達成，因此她好奇問「大家都是工作幾年達到月薪5萬」。圖／ingimage

一名網友在Dcard表示，雖然她工作沒有很多年，薪水也已經加了幾千元，可是原本3萬多的薪水，不知道要加薪多久能有5萬元。她透露，自己原本目標是30歲以前能穩定月薪5萬元，但突然發現自己無法達成，於是她好奇「大家都是工作到幾年才達到？」對此，網友給出答案「看工作內容，各行各業不一樣」。

原PO表示，她原本的目標是希望在30歲以前，至少有穩定5萬元的收入，但仔細思考後，發現她原本薪水3萬多元，即使過了幾年後稍有增加，但照這個步調來看，根本無法達成目標。因此她好奇「大家都是工作幾年、幾歲後，才達到月薪有5萬元？」

對此，有達標的網友們分享「我大概30歲吧」、「26歲破5萬，現在28歲年薪120萬」、「我同事21歲，工作0年就有了，警專歡迎妳」、「23歲實習就六萬多了」、「24碩士畢業，拿到6萬多的薪資」、「23歲達到5萬8千元」。不過，也有網友認為，單看薪水跟年紀不準確，指出「做什麼行業很重要」、「還是要看做什麼工作、產業，像我朋友做藥師，穩定工作就有6萬元，另一個朋友做工廠作業員，加班還要上大夜班，累的像條狗，也是領6萬元」、「真的是看工作內容吧，各行各業不一樣，如果妳只看年紀，可以去內政部網站查詢」、「看是什麼工作，月收入要達五萬，跳槽是最快的方式」。

事實上，根據行政院主計總處「薪情平臺」網站資料試算，假設月薪5萬元，年終2個月，年薪70萬元的話，跟全體受雇員工相比，已經贏過了7成的「工業及服務業場所單位僱用之領薪員工」。

「薪情平臺」網站資料試算結果。圖擷自「薪情平臺」
「薪情平臺」網站資料試算結果。圖擷自「薪情平臺」

薪水 薪資

延伸閱讀

客人不想用QR Code點餐 店員曝心聲：不是我們的問題

路上巧遇「稀有改裝車」 網友喜喊超懷念：台灣國寶等級

下雨開車少做1事賠四千！他愣喊「學到了」 網卻讚：罰得恰當

他分享熱量爆表「隱藏料理」 意外釣出同好分享超多吃法

相關新聞

她問幾歲月薪破五萬？ 網答「這點」最關鍵

一名網友在Dcard表示，雖然她工作沒有很多年，薪水也已經加了幾千元，可是原本3萬多的薪水，不知道要加薪多久能有5萬元。她透露，自己原本目標是30歲以前能穩定月薪5萬元，但突然發現自己無法達成，於是她好奇「大家都是工作到幾年才達到？」對此，網友給出答案「看工作內容，各行各業不一樣」。

輪班薪水多30萬讓他猶豫該用健康換嗎？ 網友勸：想清楚

工作除了考量薪資以外，通勤狀況、工時與輪班與否也是一大重點。日前有一名網友問大家，他錄取了兩個職缺，年薪差了30多萬，但比較高薪水的那份工作需要輪班，因此他詢問「大家會願意犧牲身體健康去輪班嗎？」網友看法不一，有人認為「多30萬差滿多的」，也有人直言「30萬拿去買藥還不夠」。

三井台南OUTLET明年開幕 台南市府明辦專場徵才600職缺

座落在台南歸仁高鐵站旁、南台灣首座純日系OUTLET購物商城MITSUI OUTLET PARK 台南（暫），占地約1萬...

基層警員升官別忘這管道 保訓會開辦警察升官等訓練

保訓會今天表示，基層警佐警察人員想要晉升警正官等，除了參加考選部辦理的警察特考三等考試或警察人員升官等考試取得任官資格外...

別再以為「主管有義務教你」 20年職場老鳥的忠心建議

不少剛畢業的職場新鮮人會不習慣公司的環境，因此開始抱怨公司、抱怨同事及主管。對此便有一位職場老鳥分享，自己目前已進入職場20多年，最近常常看到有人抱怨工作的同事不好、主管機車、薪水少、福利爛或是離家遠的問題，很少有人分享很喜歡現在的工作之類的，便讓他想藉此貼文分享自己的工作心得。

AI崛起...你的工作會消失嗎?財務自由腳步要加快

若以全球的宏觀角度來看，世界經濟論壇預期AI會創造新的工作，雖然是個好消息，但對個人來說是好事嗎？如果你很不幸就是被取代的7,500萬份工作之一，你能順利轉職到1.33億新增的工作嗎？這種事誰也說不準。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。