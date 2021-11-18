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她問幾歲月薪破五萬？ 網答「這點」最關鍵
一名網友在Dcard表示，雖然她工作沒有很多年，薪水也已經加了幾千元，可是原本3萬多的薪水，不知道要加薪多久能有5萬元。她透露，自己原本目標是30歲以前能穩定月薪5萬元，但突然發現自己無法達成，於是她好奇「大家都是工作到幾年才達到？」對此，網友給出答案「看工作內容，各行各業不一樣」。
原PO表示，她原本的目標是希望在30歲以前，至少有穩定5萬元的收入，但仔細思考後，發現她原本薪水3萬多元，即使過了幾年後稍有增加，但照這個步調來看，根本無法達成目標。因此她好奇「大家都是工作幾年、幾歲後，才達到月薪有5萬元？」
對此，有達標的網友們分享「我大概30歲吧」、「26歲破5萬，現在28歲年薪120萬」、「我同事21歲，工作0年就有了，警專歡迎妳」、「23歲實習就六萬多了」、「24碩士畢業，拿到6萬多的薪資」、「23歲達到5萬8千元」。不過，也有網友認為，單看薪水跟年紀不準確，指出「做什麼行業很重要」、「還是要看做什麼工作、產業，像我朋友做藥師，穩定工作就有6萬元，另一個朋友做工廠作業員，加班還要上大夜班，累的像條狗，也是領6萬元」、「真的是看工作內容吧，各行各業不一樣，如果妳只看年紀，可以去內政部網站查詢」、「看是什麼工作，月收入要達五萬，跳槽是最快的方式」。
事實上，根據行政院主計總處「薪情平臺」網站資料試算，假設月薪5萬元，年終2個月，年薪70萬元的話，跟全體受雇員工相比，已經贏過了7成的「工業及服務業場所單位僱用之領薪員工」。
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