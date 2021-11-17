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孫道存72歲癌逝 女兒孫芸芸低調回應

別再以為「主管有義務教你」 20年職場老鳥的忠心建議

聯合新聞網 / 綜合報導
不少剛畢業的職場新鮮人會不習慣公司的環境，因此開始抱怨公司、抱怨同事及主管。 圖／ingimage
不少剛畢業的職場新鮮人會不習慣公司的環境，因此開始抱怨公司、抱怨同事及主管。 圖／ingimage

不少剛畢業的職場新鮮人會不習慣公司的環境，因此開始抱怨公司、抱怨同事及主管。對此便有一位職場老鳥分享，自己目前已進入職場20多年，最近常常看到有人抱怨工作的同事不好、主管機車、薪水少、福利爛或是離家遠的問題，很少有人分享很喜歡現在的工作之類的，便讓他想藉此貼文分享自己的工作心得。

原PO在Dcard上以「工作20幾年給剛出社會新鮮人的建議」為題分享，自己在剛工作時只要不滿意就提離職，還曾經跟某大報社總經理拍桌子，然後甩會議室的大門之後，就帥氣走人隔天再也沒有進辦公室，還好後來有同業的前輩肯收留我，要不然我在這業界應該早就黑掉。

「只要找到一個點讓你能夠繼續待下去，那就繼續待」原PO強調，每一份工作都有不好的地方，就算是位高如鴻海的郭台銘，在夜深人靜時也一定會有工作上的煩惱，但很可能是這份工作的同事間很有愛、主管是個好隊友、薪水很滿意、福利很讚、客戶都是天使、甚至是公司的廁所有免治馬桶，只要有一個點讓你覺得能夠為此繼續忍受其他的不好，那就待著吧。

他也補充，若現在的你有想要離職的心情，那應該是原本支持你的那個點不見，或者是無法平衡掉那些不好的事情了，但也請在提出辭呈前，先確認在這份工作中，再也找不到一個點能讓你繼續待下去至少待滿三年，就可以確定離職了。原PO也分享道，即便自己現在待的公司福利超級好，零零總總加起來每年至少有20個月的年薪，但仍會遇到難搞的客戶及主管。

另外，原PO也強調，不少剛踏入職場的社會新鮮人會覺得，主管不好好交辦工作事項，甚至給了一堆進度不合理的待辦事項，但「在職場上沒有誰『應該』要教你。就算你的直屬主管也一樣」。他說明，可能是因為這名主管認為「過去教過其他人的感受很差」、「太耗費心力」且「不知道你會待在公司多久」，以至於很多主管不喜歡帶新人。

因此他也補充，若你遇到在職場上有位肯帶你、認真的手把手教你的主管，真的是運氣好，要藉此好好把握住這樣的主管或同事，但若沒遇到，也放寬心吧，因為「你只是跟大多數人遇到一樣的狀況罷了。」

此文一出，便有不少網友紛紛回覆自身的想法表示，「現在其實只要熬過前三個月就知道能不能待滿一年了。三年是看感覺，五年以上是看運氣，十年以上是看前世累積的福報XD」、「我遇到的都是錢不到位，公司變相減薪，薪酸到待不下去，不然同事都超好相處」、「我一直換工作也都是因為人的關係，最久的一份工作才兩年多快三年⋯覺得心好累」。

職場 新鮮人 薪水 離職 Dcard

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