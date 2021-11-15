文科碩士男找不到工作 應徵物流、餐飲業被拒絕
大學科系決定未來職業方向，普遍大眾認為理科比文科更「吃香」。一名網友提及，從歷史相關科系碩士班畢業，但發現根本找不到工作，甚至向保全業、物流業、餐飲業投履歷也沒有得到回應，引起網友討論。
一名網友在網路論壇「Dcard」提及，今年27歲，碩士班就讀歷史相關科系，在人才招募網104投遞許多履歷，包括保全業、物流業也沒有得到回覆；事後，原PO在另一個人才招募網應徵服務業、餐飲業也遭拒絕，讓他十分絕望。
有不少網友表示，歷史系很難找到工作，「歷史太難找了吧」、「歷史系真的難找」、「沒辦法呀，誰叫你唸歷史系，自業自得」、「台灣職場很病態，文組就很可憐」、「你在大學填志願那一刻就知道有今天了啊，你甚至還碩、博讀上去」；也有網友建議原PO找其他領域的工作，「考慮當助理教授，或是應徵學校相關的行政職務」、「科技廠作業員，現在很缺，待遇也不差」、「我讀日文也是找到快抓狂，不過台積電居然有找我去面試」。
部份網友則認為，疫情、學歷也是因素之一，「疫情期間真的不好找」、「疫情期間本來也不好找」、「應該是你學歷太高」、「碩士了就不要找低階的工作，他們不敢請」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言