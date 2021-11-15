文科碩士男找不到工作 應徵物流、餐飲業被拒絕

許多人找工作的重要條件，不外乎是滿意的薪資，還有公司完善制度，以及同事間的相處氣氛。有一名網友分享了自己剛到一間「新成立公司」的殘酷經驗，他表示因為是新公司，完全沒有制度，做一個禮拜就很想離職，「主管也完全沒有要理你」，想問大家會怎麼做，引起熱議。

2021-11-13 10:22