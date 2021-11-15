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文科碩士男找不到工作 應徵物流、餐飲業被拒絕

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友提及，從歷史相關科系碩士班畢業，但發現根本找不到工作。圖／ingimage
一名網友提及，從歷史相關科系碩士班畢業，但發現根本找不到工作。圖／ingimage

大學科系決定未來職業方向，普遍大眾認為理科比文科更「吃香」。一名網友提及，從歷史相關科系碩士班畢業，但發現根本找不到工作，甚至向保全業、物流業、餐飲業履歷也沒有得到回應，引起網友討論。

一名網友在網路論壇「Dcard」提及，今年27歲，碩士班就讀歷史相關科系，在人才招募網104投遞許多履歷，包括保全業、物流業也沒有得到回覆；事後，原PO在另一個人才招募網應徵服務業、餐飲業也遭拒絕，讓他十分絕望。

有不少網友表示，歷史系很難找到工作，「歷史太難找了吧」、「歷史系真的難找」、「沒辦法呀，誰叫你唸歷史系，自業自得」、「台灣職場很病態，文組就很可憐」、「你在大學填志願那一刻就知道有今天了啊，你甚至還碩、博讀上去」；也有網友建議原PO找其他領域的工作，「考慮當助理教授，或是應徵學校相關的行政職務」、「科技廠作業員，現在很缺，待遇也不差」、「我讀日文也是找到快抓狂，不過台積電居然有找我去面試」。

部份網友則認為，疫情、學歷也是因素之一，「疫情期間真的不好找」、「疫情期間本來也不好找」、「應該是你學歷太高」、「碩士了就不要找低階的工作，他們不敢請」。

科系 疫情 保全 餐飲業 履歷 文組 台積電

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