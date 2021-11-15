他怨讀歷史系博士找無工作！意外釣出網紅開嗆：你沒資格

讀書時期科系選擇相當重要，部分科系未來出路較少，畢業後多數人可能會選擇非本科系的職業。一名就讀歷史系博士的27歲男子表示，他讀到博士二年級決定休學，卻連保全、物流、服務、餐飲的工作都找不到。此外，他還在PTT上表示，歷史系YouTuber「Cheap」沒有受過完整訓練，此番言論引發Cheap不滿，連連在網上發文回嗆。

一名27歲男子就讀歷史系，他在論壇Dcard發文表示，他攻讀博士到二年級決定休學，然而他頂著歷史系博士的光環，卻仍找不到任何工作，即使是保全、物流、餐飲服務業的職缺也都不錄取他，讓他非常絕望，直言「我也整天被父母罵沒用，讓我已經感到想離開了」。

有網友在PTT詢問該名男子，「你覺得歷史系的YouTuber『Cheap』他講的怎麼樣？」他則回答，「我說實話大概會有Cheap粉不舒服，不過他不是科班歷史系，而且也不是碩士，程度只能說非受過完整訓練」。

此番言論引發Cheap不滿，立即在臉書、PTT發文回嗆，Cheap表示，「高雄歷史哥你這麼行，歷史碩士欸，怎麼現在在混政治型Youtuber？別人講我不嚴謹就算了，我是覺得你沒啥資格啦」。

Cheap表示，「我就是一個Youtuber，不要叫我老師，也不要叫我歷史研究者，在正確的前提下，提供給大家有趣又好玩的歷史知識，我不想追求什麼學術地位，我只想接更多業配，維持穩定的流量。廠商有曝光效果、觀眾不反感，然後我賺得到錢，對社會有正面意義，這就是我追求的，一個政治型Youtuber嘴我？我也是笑笑啦」。