面試官履歷隨便翻還狂洗臉！女訝異被錄取 網抖暗黑內幕

許多企業在應徵人才時，會先透過求職者的履歷進行篩選。然而，一名女網友PO文表示，日前去面試時，面試官隨便翻翻履歷，接著就狂洗臉她，讓她不禁疑惑「都看過履歷覺得不適合還硬要找人面試」，貼文掀起網友熱議。

原PO在《Dcard》發文表示，自己騎了40分鐘去面試，面試官頭髮沒整理一臉剛睡醒，隨便翻翻履歷隨便問，「接著就說妳沒相關經驗，之前工作也都好取代，我覺得不太適合，然後開個最低薪資說每個職務都學做一些」。

原PO進一步提到，既然面試官覺得不適合，為何還要找人來面試？是要看臉嗎？「然後我還收到報到通知，所以你在測我抗壓？第一次遇到這麼不尊重人的欸」。

文章曝光後，網友紛紛回應「有些公司根本沒先看履歷合不合適，先把人叫來面試才看履歷，發現不合適就直接打發掉」、「我之前也是騎了一小時 ，面試的人從頭到尾沒正眼看過人，還一直抖腳、態度也隨便，整個超不爽」、「有時候面試官真的是故意表現得很白爛，來測你的抗壓力」、「還有一種是狂嫌棄你的學經歷，藉此壓低錄取薪水，這種基本上都爛公司不用去，高機率屎缺」。