不請生理假可惜？ 老鳥曝真相：主管會默默記在心裡

女性有時生理期來，難免不舒服到影響工作，依法每月可以申請生理假1日，無須提出相關證明文件，雇主也不得拒絕或視為缺勤，但仍有不少職場女性猶豫是否該請生理假。日前就有一位女網友表示，公司有些人每個月都會請生理假，讓她疑惑「不請是不是不划算？」有老鳥曝真相「主管會默默記在心裡」。

一名網友在Dcard表示，他們公司有18位女同事，她發現每個月請生理假的人大約有5-8位，雖然不是所有女性每個月都請假，但仍有些人一定會請掉。她指出，生理假還有半天薪水，也不扣績效全勤，不請是不是「不划算」？她接著表示，因為她公司的工作性質是靠勞力的，如果有人請假就得靠其他人分擔，所以想問大家「每個月都會請生理假嗎？」

對此，部分網友會視情況請假，「會請生理假，但不是每個月都請，可能兩個月一次」、「有需要才請」、「工作要讓同事分擔的話就不會請」、「不會不舒服的話幹嘛請」、「我是偶爾痛到真的出不了門才會請」。

不過，有職場主管表示，「假如你是主管，有個名額可以讓你的部下升遷，有兩個人選，一個每月都會請假，一個不會那麼頻繁地請假，你會想提拔誰？主管好像多少都會在意員工的請假天數？可能會默默記在心裡，哪個員工每個月都一定會缺席」、「看妳在不在乎主管看法，或是公司考核有看出勤會影響妳分數」、「我是一個主管，誰真的需要請生理假，誰是濫用出去玩其實都看得出來，濫請的人沒有錯，但是我要升遷誰或是提拔誰，就絕對不會選她」。