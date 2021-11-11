搶年底旺季商機 王品新創2品牌、再徵1700名員工

把握年末餐飲旺季，王品加速佈局市場、擴大營運規模，宣布第四季新開2個品牌、展10家以上的新店，同時啟動大規模徵才，預計招募1700名正職同仁，其中鍋類品牌釋出60名儲備店長、主廚職缺，起薪4萬元起，更有機會一年內調薪1萬元。

王品表示，餐飲業終於逐步回溫，王品10月營收16.4億元創同期歷史新高，餐飲同業表現亦不俗，顯示在疫情趨緩、五倍券刺激下，台灣餐飲市場明顯復甦。

王品表示，集團旗下共有「聚 北海道鍋物」、「石二鍋」、「青花驕」、「12MINI」、「和牛涮」、「尬鍋」6大鍋物品牌、近百家門店，加上近期主力發展火鍋、燒肉，擴張速度較其他品類更快，也有更高的人力需求，因應火鍋旺季來臨，鍋物品牌推出300名儲備幹部計畫，包含60名儲備店長、主廚職缺。

王品表示，若有餐飲業2年以上、值班幹部管理經驗者，任用起薪4萬元起，通過12個月的培訓考核後，薪資上看5萬元，並於通過考核後一年內，有機會晉升店主管，挑戰月薪6萬元。

除了既有鍋物品牌加速展店，王品也積極研發新品牌，將於12月底開出全新麻辣鍋吃到飽品牌「嚮辣」，首店位於台北松江路，這是繼「青花驕」後睽違4年，王品集團再戰麻辣鍋「紅海」，客群鎖定20-35歲年輕女性，也推出適合搭配麻辣鍋的吸睛調酒，符合王品集團品牌年輕化、潮流化的目標。

此外，看準疫情期間崛起的外帶、外送商機，王品也將推出集團第一個「純外帶」品牌「來滋烤鴨」，將旗下「享鴨」的招牌烤鴨，研發成快速方便、想吃就點、安心衛生的外帶餐點，打破傳統烤鴨需要多人共享的困擾，力拼12月底於雙北地區開幕，展現王品進攻烤鴨外帶市場的決心。