考製茶技術士證照 茶改場開放式場觀摩

農委會茶改場為協助勞動部舉辦110年度丙級製茶技術考試，服務考生了解術科考試各項流程，9日下周二上午9時至中午12時、下午1時至4時開放楊梅總場（桃園市楊梅區中興路324號）製茶實習工廠，提供有需要的考生至現場參觀術科考場。

茶改場場長蘇宗振表示，茶葉為台灣農業最具國際競爭力的農產品之一，為提升品質及發揚台灣茶，並精進台灣製茶技術水準，政府104年度開始開辦「製茶技術」職類丙級技能檢定術科測試，每年皆吸引許多茶產業從業人員及相關科系學生報考，截至109年勞動部已發出2200張以上丙級製茶技術士證照，每年度的合格發證率約80%以上。

茶改場表示，除了協助取得製茶專業證照，更期待藉此推廣茶葉製造「品質管理」與落實「食品衛生、操作安全」等觀念，以深植所有茶葉從業人員的心中，並運用於實務的茶葉加工，以提升台灣茶葉品質食品衛生及操作安全形象。

茶改場表示，今年丙級製茶技術士檢定測驗已邁入第7年，是台灣北部地區唯一的術科考試合格考場。術科考試分四站，包括茶葉識別、炒菁機操作、茶葉炒菁、茶葉揉捻等測試項目，每個環節都需謹慎操作，機器操作的熟練度與技巧及安全性皆影響評分。