總在試用期被刷「她嫌公司太嚴苛」 網曝這2行為：是妳要檢討

許多公司在新人入職時，都設有三個月的試用期，來判斷該員工能否勝任這份工作。對此便有一位女網友分享，自己從出社會到現在，有多份工作都撐不過試用期，讓她不禁認為「公司都太嚴苛」。

原PO在Dcard上以「沒辦法過試用期」為題發文說明，自己從出社會到現在換了很多工作，每一間都沒超過試用期，很多主管都說不適合，有些是說她學習太慢，也有時候是偷滑手機不小心被發現，這樣的狀況讓她不禁無奈「為何現在的公司要求都那麼嚴苛啊，我只是想好好工作養活自己而已啊」。

此文一出，便有許多網友紛紛開始給原PO建議，「滑手機不是問題，工作也很常需要用手機拍樣品照片傳給廠商，但是看不相干的網站還看到被提醒，真的是妳要檢討」、「試用期3個月裝一下都沒辦法，真的應該好好檢討自己吧」、「適者生存法則，但提醒您，上班不能滑手機是基本常識吧！要滑就不要被發現」、「學習慢還好說，但學得慢又愛偷滑手機，那這種員工真的先不要欸」、「很多次試用期沒過，要檢討自己，而不是公司」。

此外，也有許多職場上的前輩表示「至少把分內的事情做好做滿，而且新人真的就該乖乖安分，等全部都熟練的要偷懶也不遲」、「主管不會care妳有沒有『偷滑』，但是他交待妳的事情你還沒做完，甚至根本沒做多少就在那邊滑，叫妳滾就是活該」、「因為妳只想養活自己，但公司不想白白養妳」。