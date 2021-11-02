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求職者沒準備這件事 人資直接刷掉：最基本條件
求職時，面試總能展現出個人特質以及性格，許多求職者也會提前做出準備。一名人資則分享最近面試的經驗，直言「求職者邏輯好妙」，引起許多網友討論。
一名網友在網路論壇「Dcard」貼上與求職者的對話內容，當人資問有沒有了解公司時，對方回答：「沒有，想請問一下是什麼樣的公司？」並表示因為該職缺為在家工作，所以還沒了解公司背景的狀況下，就先投履歷了。原PO看到回覆後，直呼「怎麼會這樣？最近的求職者怎麼了？」並認為了解應徵公司是最基本的條件。
一些網友認為，這例子不算離譜，「誠實很棒啊」、「這位妹妹也太誠實了吧」、「感覺蠻常見的啊」、「畢竟都是選工作內容就投，在面試前再了解公司也不遲」、「反正其他有好好回答問題的也是在唬爛」；也有網友坦言，看工作性質才決定是否事先了解公司背景，「如果是需要專業技能，多少都會去了解一下公司概況」、「如果有大考的公司，可能就真的要提前準備了」、「我投履歷也只會先看職缺描述，有面試才會去了解公司」。
不過，部份網友覺得，該求職者的回答令人無言，「這叫低能吧」、「起碼在被問的當下，就可以先了解完再回吧」、「傻眼，就算我真的沒做功課，也會在回覆前趕快偷查啊」、「自己先搞清楚很難嗎？連功課都沒做」。
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