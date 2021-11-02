快訊

境外增3突破性感染 她完整混打「2AZ＋2BNT」仍確診

我青少年BNT心肌炎為美2倍 指揮中心將討論是否打二劑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打雜小妹飛升副總秘書「上班好緊張！」 網歪樓：金祕書是妳？

聯合新聞網 / 綜合報導
有位女網友從打雜小妹職務離職三個月後，前公司問她「要不要回來上班」，所以她當場就從前「打雜小妹」飛升成「副總代理秘書」。 圖片來源/ingimage
有位女網友從打雜小妹職務離職三個月後，前公司問她「要不要回來上班」，所以她當場就從前「打雜小妹」飛升成「副總代理秘書」。 圖片來源/ingimage

平凡的公司打雜小妹，某天突然搖身變總裁秘書，如果再搭上一個霸道總裁，是不是很像言情小說情節呢？有位女網友從打雜小妹職務離職三個月後，高層秘書要請長假，需要找人代理工作，前公司詢問她「要不要回來上班」，所以她當場就從前「打雜小妹」飛升成「副總代理秘書」。

原po在ptt女孩板以「從打雜小妹到副總秘書」發文，她說，現在飛升成秘書後真的怕爆，「很想趕快上手卻又不知道該從何下手...看著信箱內的信件，試圖想學著原秘書的方式...總之整個人就是很慌！」她想告訴自己平常心面對，但是職務突然飛太快，「剛上工幾天真的有夠緊張」。

網友紛紛歪樓，「言情小說套路」、「副總帥嗎」、「霸道副總的故事開始」、「應該很正吧？陪副總才是工作重點」、「妳姓金嗎？」「霸道總裁逼我嫁？」、「霸道總裁愛上我」。

網友戳破粉紅泡泡，「還不是副總專屬的打雜小妹」、「其實秘書也是打雜，只是職稱比較好聽」、「就打雜小妹變打雜秘書罷了，除非要走言小路線，不然哪來飛升」、「薪水飛升才是重點」、「薪水有比照原秘書嗎？沒有的話還是在打雜，職稱都是假的，何況只是代理等原秘書假期結束後不就馬上失業？」、「變成高級打雜小妹了」、「相信我，一輩子打雜（過來人）」。

也有人溫馨打氣，「加油，妳行的」、「那表示妳很能幹啊，不然怎麼會想到妳」、「加油啊，放平常心只求不要出大包就好」、「恭喜成為打雜頭頭」。

薪水 失業

延伸閱讀

進企業很快年薪百萬 男喊「考公職浪費青春」網戰翻

年輕人愛當保全？ 內行揭「這2優勢」：都臥虎藏龍

「薪資透明」可提升競爭力？ 網揭職場黑暗面：看公部門就知

台灣低薪問題難解？他揭「這手段」淘汰爛工作 引網友戰翻

相關新聞

打雜小妹飛升副總秘書「上班好緊張！」 網歪樓：金祕書是妳？

公司打雜小妹，某天突然搖身變總裁秘書，如果再搭上一個霸道總裁，是不是很像言情小說情節呢？有位女網友從打雜小妹職務離職三個月後，高層秘書要請長假需要找人代理工作，前公司問她「要不要回來上班？」，所以她當場就從前「打雜小妹」飛升成「副總代理秘書」。

台灣低薪問題難解？他揭「這手段」淘汰爛工作 引網友戰翻

不少人在找工作時，會以薪水的多寡及公司的福利決定是否入職，然而儘管台灣的平均月薪約4.2萬，但仍有許多人不達此平均值。對此，就有名網友質疑「會屈就月薪3w5以下工作的人都是什麼人？」

促進青銀合作世代共融 總獎金200萬等你拿

台灣已邁入高齡社會，推估2025年邁入超高齡社會。為鼓勵職場青銀世代合作及提升社會大眾關注高齡社會議題，勞動部勞動力發展...

北市現場徵才釋出298職缺 最高月薪可達8.3萬元

台北市就業服務處各就服站將於11月2日至5日邀集9家企業廠商參加現場徵才活動，釋出共298個工作機會，受到五倍券的刺激，...

進企業很快年薪百萬 男喊「考公職浪費青春」網戰翻

公務員普遍給人的印象是薪資佳、穩定，是不少人嚮往的職業，不過有人則對此提出不同看法，他好奇為什麼一堆人想考公職，而不是進大公司，他認為22-30歲的青春拿來國考，還不如在大公司認真幾年，很快就百萬年薪，「花費人生青春意義在哪」，此文一出也引起網友論戰。

嚮往守護山林？ 起薪30K 林務局找森林護管員

嚮往守護山林，想為台灣森林保育奉獻心力的朋友請注意，111年農委會林務局約僱森林護管員（巡山員）甄試，11月6日開始報名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。