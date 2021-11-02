打雜小妹飛升副總秘書「上班好緊張！」 網歪樓：金祕書是妳？

平凡的公司打雜小妹，某天突然搖身變總裁秘書，如果再搭上一個霸道總裁，是不是很像言情小說情節呢？有位女網友從打雜小妹職務離職三個月後，高層秘書要請長假，需要找人代理工作，前公司詢問她「要不要回來上班」，所以她當場就從前「打雜小妹」飛升成「副總代理秘書」。

原po在ptt女孩板以「從打雜小妹到副總秘書」發文，她說，現在飛升成秘書後真的怕爆，「很想趕快上手卻又不知道該從何下手...看著信箱內的信件，試圖想學著原秘書的方式...總之整個人就是很慌！」她想告訴自己平常心面對，但是職務突然飛太快，「剛上工幾天真的有夠緊張」。

網友紛紛歪樓，「言情小說套路」、「副總帥嗎」、「霸道副總的故事開始」、「應該很正吧？陪副總才是工作重點」、「妳姓金嗎？」「霸道總裁逼我嫁？」、「霸道總裁愛上我」。

網友戳破粉紅泡泡，「還不是副總專屬的打雜小妹」、「其實秘書也是打雜，只是職稱比較好聽」、「就打雜小妹變打雜秘書罷了，除非要走言小路線，不然哪來飛升」、「薪水飛升才是重點」、「薪水有比照原秘書嗎？沒有的話還是在打雜，職稱都是假的，何況只是代理等原秘書假期結束後不就馬上失業？」、「變成高級打雜小妹了」、「相信我，一輩子打雜（過來人）」。

也有人溫馨打氣，「加油，妳行的」、「那表示妳很能幹啊，不然怎麼會想到妳」、「加油啊，放平常心只求不要出大包就好」、「恭喜成為打雜頭頭」。