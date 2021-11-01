台灣低薪問題難解？他揭「這手段」淘汰爛工作 引網友戰翻

不少人在找工作時，會以薪水的多寡及公司的福利決定是否入職，然而儘管台灣的平均月薪約4.2萬，但仍有許多人不達此平均值。對此，就有名網友質疑「會屈就月薪3萬5以下工作的人都是什麼人？」

原PO於Dcard以「會屈就月薪3w5以下工作的人都是什麼人？」為題發文，認為眾人皆檢討慣老闆開低薪，卻沒想過若一開始大家都不要找月薪三萬五以下的工作，不就可以解決這樣的問題了。他補充道，在持續缺人的狀況下，該類低薪工作就會隨著市場機制淘汰，且原PO也曾看過人力銀行的職缺名額後發現「高於四萬的工作多如牛毛」。

此文一出，便引起兩派網友爭論，一派網友認為，會屈就的人皆有以下特質「都是不努力跟不願意讀書的人啊！只想爽只想耍廢」、「因為你們不屑做的垃圾低薪工作，總要有那種不賺錢會活不下去但又沒能力的人去做」。但也有人不認同，「有的人沒工作就沒飯吃，不見得是不努力不愛讀書」、「何不食肉糜？」、「中南部打開四萬以上有一堆嗎？」、「這是什麼邏輯，乾脆說大家不要妥協月薪10萬以下的工作，這樣人人年薪百萬不是更好嗎？」。

有位網友舉例說明現實狀況，有專業可能也無法領高薪，但卻是社會不可或缺的工作，「社工起薪大概34k，慣老闆一堆，畢竟打著愛心賺錢的商人還是不少，還會以各種名義扣你薪水（回捐），要處理家暴、兒虐、要接觸遊民、身障，重大災難發生後要出來協助災民，逞兇鬥狠的8+9青少年，可能是社工去抓回來上課，社區的獨居老人，可能社工要去協助他打掃髒亂的家裡、幫他連結照顧資源，精神病患者可能需要社工定期追蹤，所以我們都是什麼人呢？」