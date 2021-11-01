促進青銀合作世代共融 總獎金200萬等你拿

台灣已邁入高齡社會，推估2025年邁入超高齡社會。為鼓勵職場青銀世代合作及提升社會大眾關注高齡社會議題，勞動部勞動力發展署辦理「青銀合作，世代共融—110年世代合作績優單位表揚及提案競賽獎勵活動」，總獎金高達200萬元，即日起至12月30日下午5時止受理徵件。

因應國內勞動力人口逐年老化，「銀髮勞動力再運用」成為當今勞動力發展及人力資源開發的重點議題，隨著中高齡及高齡者的勞動參與增加，未來跨世代共事的情況勢必為企業中之常態，運用世代合作，不僅能打破年齡的刻板印象，發揮職場團隊合作，更能展現創意實現多元的跨世代價值。為發掘優良案例，引導雇主了解中高齡及高齡者工作價值，發展署特別舉辦「世代合作績優單位表揚及提案競賽」，希望透過實體工作坊及競賽活動實踐世代合作，並藉由親身參與規劃與實踐，或創意思考代間共事的模式，引導事業團體與社會大眾共同關切銀髮勞動力議題，並在活動過程中觀摩學習職場世代間相互溝通與理解的合作方式，發揮績優單位或創新提案的擴散效果。

勞動力發展署表示，本次世代合作活動分「績優單位組」及「提案競賽組」兩組，「績優單位組」係選拔已實行世代合作且有成效的績優單位，獎勵名額計5名，每隊將獲得新臺幣20萬元獎勵金；「提案競賽組」則希望選出20件優異的世代合作計畫書，獲選隊伍將得到5萬元獎勵，活動總獎金高達200萬元。歡迎企業、社會團體踴躍報名參與績優單位選拔或提出世代合作提案，期盼各單位與團體皆能在本次競賽中進行腦力激盪，共同打造「青銀合作 世代共融」的友善職場。

「青銀合作‧世代共融」世代合作活動簡章、報名方式及相關訊息，可至活動官網查詢，網址(https://gc2021.nasme.org.tw) 或電話洽詢(02)2366-0812 分機306楊小姐。