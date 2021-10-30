進企業很快年薪百萬 男喊「考公職浪費青春」網戰翻

公務員普遍給人的印象是薪資佳、穩定，是不少人嚮往的職業，不過有人則對此提出不同看法，他好奇為什麼一堆人想考公職，而不是進大公司，他認為22-30歲的青春拿來國考，還不如在大公司認真幾年，很快就百萬年薪，「花費人生青春意義在哪」，此文一出也引起網友論戰。

一名網友在Dcard以「為什麼一堆人想考公職而不是進大公司？」發文，他表示只論文、法、商的科系，按照目前來看，撇除高職位的司法官、調查局、高考1-2級等，一些高考三等聽說目前要13-14年年薪才破百萬，往後沒有升官大概年薪就是120萬上下，退休金差不多5-6萬，但多數人要花費22-30歲的青春在這場考試中，最後爬到這位置。

但相對，社會上大金控內勤、科技業內勤或各行各業很多單位跟公司，只要認真幾年，年薪百萬不是問題，尤其金融業內勤龐大的人力，只要不求高薪，穩穩在裡面吃大鍋飯，很快就年薪百萬到退休，薪水都比公務員高，退休金也提6%，按照目前算也有4萬多退休金，而且途中跳槽加薪幅度會更大。

原po認為，「社會不斷鼓吹大家去考國考，這社會到底多有病啊，如果是國考是考專技倒是很棒，但考個高考三級，花費人生青春的意義在哪？」。

此文一出也引起網友論戰，有人認為「個人職涯選擇，你用『有病』來形容很沒品，下面一位」、「每個人追求的不同啊，就算金融業你也能保證都不會被辭退嗎？ 個人認為花1-2年換一輩子的薪水很划算啊」、「金控內勤沒那麼好進，商科學士出去如果不背業績，很難拿到跟高考薪水相同的工作」。

不過也有人覺得，「覺得樓主說得滿有道理的阿，萬年考生真的要好好思考這個問題」、「因為很多人對公職仍然有美好的幻想，外面的人想進去，裡面的人想出來」、「其實我也認同樓主部分想法，年輕人畢業應該先被民營現實社會磨過一輪，先做個幾年民營屎缺，再決定要不要考公職比較好」。