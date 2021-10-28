和主管感情好！他憂「不透露新工作」太見外 網急勸：不要講

出社會步入職場後，除了工作上的表現之外，與同事、上司之間的相處也是一門學問，包含離職時應該如何交代，同樣是一大課題。一名準備換工作的網友就透露，自己和原公司的主管感情相當不錯，因此很苦惱是否要誠實告知對方新的工作內容，話題引發討論。

原PO在PTT發文表示，最近他找到一份新工作，已經和主管提出離職，當時主管問起新公司的資訊，他並未多加透露。原PO指出，其實自己和這位主管的感情不錯，與同事們也相處得很好，雖然沒有誠實交代的必要，但隱瞞所有人似乎又有些見外，讓他苦惱直呼「如果感情好的話，跟他們說我要去哪間公司是可以的嗎？就算是競爭公司也可以？」

然而文章曝光後，大多網友們都勸告原PO不要說，紛紛表示「絕對不要啊」、「堅持不講就對了」、「我一律說想先休息一陣子再找」、「不要講，等等背後捅你都不知道」、「完全不需要告訴別人你去哪裡」、「絕對別，等等就變大家茶餘飯後的話題」；還有人分享慘痛經驗，說道「以前跟『朋友』講錄取哪間，她跑去跟裡面的人說我壞話」、「之前離職的同事跟主管講，結果主管認識裡面的人，還聊到『這個同事做事不錯，就是有點不細心』，結果錄取直接被取消」。

而不少人也歸納點出要不要透露的關鍵，在於新工作是否已經穩定，留言「想說的話等確定已經進去再說就好呀」、「到那邊兩三年穩定後再說」、「暫時不要說，因為有時候你都還沒正式進去新公司，可能會有問題」、「同業的話搞不好會被告知競業禁止」、「先說的話小心被用旋轉門條款擋住」、「同個業界圈子很小，坐穩了再來說」。