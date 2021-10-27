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為何公司都要看多益成績？ 內行曝「2關鍵」：其實很划算

聯合新聞網 / 綜合報導
多數人找工作時，除了要有最基本的履歷及該產業的相關證照外，也有不少公司要求要有「多益成績」。 圖／ingimage
多數人找工作時，除了要有最基本的履歷及該產業的相關證照外，也有不少公司要求要有「多益成績」。 圖／ingimage

多數人找工作時，除了要有最基本的履歷及該產業的相關證照外，也有不少公司要求要有「多益成績」，若沒有達到相應門檻，很可能在面試前就會直接被刷掉。對此，就有網友好奇「為何台灣公司這麼愛看多益」，便發文詢問各網友的想法。

原PO在PTT以「台灣公司怎麼這麼愛看多益」為題發文，表示多數台灣的企業在招新人的時候，都會看求職者的多益分數，但他不解為何考一次就要1600元的多益考試，公司這麼愛看，且其實只要做無情的刷題機器就能拿高分，便讓他無奈直言「一點鑑別度都沒有」。

此文一出，便有網友們紛紛留言「很妙的是，看多益成績的好像都是本土企業？」、「我10幾年前考的多益，不久前求職還是有用欸，對了，是外商」、「多益滿分990，考生平均成績5XX，有沒有鑑別度要看數據，不要老是『我覺得』」、「無情刷題你沒基礎實力最好上的了850」、「以前面試外商也是要求附多益900分的證明呀，只是公司當個門檻增加找人速度吧？ 後續三場面試都外國人全英文，講不好也是直接刷呀」。

對此，便有內行網友點出必須要考多益的兩個關鍵，分別是「能直接篩掉英文真的不好的求職者」及「其他考試價格不符效益」，「言下之意：連這都考不好的可以滾了」、「好考啊不然你要考更難的？」、「因為那些公司需求就不高啊，直接篩掉一些英文爆爛或根本不願意刷題的人不好嗎」、「先篩選智X啊」、「多益考高的英文程度不一定好，但低的一定很爛」、「托福、雅思更貴，根本不符合求職者的效益」、「你考一次，求職每一家都承認，很划算吧」。

多益 求職 面試 履歷 PTT

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