年輕人愛當保全？ 內行揭「這2優勢」：都臥虎藏龍

雖說行行出狀元，但社會上仍有不少人對某部分的職業抱有刻板印象。對此，便有一位網友分享，之前看到的保全通常是年紀較長的人在當，但近期卻發現許多20多歲的年輕人也開始在做這行業，便不禁好奇「保全算是年輕人的夢幻職業嗎？」

原PO在PTT以「愈多年輕人當保全」為題發文指出，之前大樓保全大多是50歲以上的阿伯，但這兩年卻發現有越來越多20多歲的年輕人來當，且體格也不錯。此外，更讓他羨慕的是，時常看到住在大樓內的住戶穿著睡衣和他們聊天，就讓他忍不住發問「保全算是年輕人的夢幻職業嗎？」

此文一出，便有不少網友紛紛認同原PO的看法，「工作輕鬆、時間多」、「遇到單身阿姨就能不想努力了」、「保全很不錯啊」、「月薪35k當作業員要做的要死要活！27k當保全是不錯的選擇！」、「去年我家樓下的夜班保全是東吳法律畢業的，他說夜班保全很適合他，也可以念書」，還有人透露，「保全都臥虎藏龍」、「樓下管理員阿伯會解線代（線性代數）」。

但也有人不太認同，紛紛表示「保全工時通常都很高」，並沒有想像中輕鬆，過去不少論壇也曾討論過保全有「工時過高」的問題，不僅一天工時長達12小時，且周休只有一日，「保全薪水靠時間堆出來的」。