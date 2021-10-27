34K頂大碩作業員還被「學店主管」批不適用 她嘆文組人生好難

頂尖大學畢業是否代表求職能一路順暢？一名網友分享近日職場見聞，在工作現場有名台大文組碩士畢業的作業員，工作相當辛苦月領34k，不過最後卻被「學店理組主管」告知不適任而黯然離開。這番景象讓同是文組的她感到絕望，也掀起文、理組過來人熱烈討論。

原PO表示該名台大碩士作業員離職一事在公司掀起轟動，讓她認清現實「選擇就是比努力重要」，與其認真念書「不如讀學店隨便(選)個理組」。她補充自己也是文組畢業，雖然外語能力「英日文都頂」，但目前當業務領不到30K，如此慘澹讓她每天過得都在懷疑人生。

不少文組人看了心有戚戚焉，指出「現在就是理組的天下沒辦法」，認為文組並沒有那麼多實際需求，職缺少又一堆人搶，低薪其實不意外。另也有「英文頂+有第三外語」網友坦言，出社會後常常冒出「早知道不要念文組」的念頭。反觀有網友慶幸當初沒選文組，「選理工的就算再廢，碩士讀完都是45K起跳」。

有網友認為與其爭論文、理組的優劣，不如思考「把人放在對的地方」。圖／Ingimage

撇開文、理組的「原罪」，有過來人認為爭論哪組厲害其實是假議題，重點是要把人放在對的地方。她分析台大碩士當作業員的案例，明顯可以說是專長不在此，學歷在這份工作上並沒有加分作用，「這不代表他在其他地方沒有用」。

此外她也以自己為例，目前在學校教職英文薪水很不錯，而這份工作並非理工專長的人做得來，希望大家都能有機會發揮自己的專長。

有網友想起自己的遭遇，自己也曾待過小公司「被學店主管勸退說不適任」，不過目前在上櫃大公司處的很好，認為有時候「不適任」其實是公司或主管出了問題。