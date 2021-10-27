快訊

向氣候滅絕討價還價？人類擋不住的「世紀增溫2.7°C」

王必勝不倫戀恐革職？陳時中否認：指揮中心非常需要他

34K頂大碩作業員還被「學店主管」批不適用 她嘆文組人生好難

聯合新聞網 / 綜合報導
本報系資料照
本報系資料照

頂尖大學畢業是否代表求職能一路順暢？一名網友分享近日職場見聞，在工作現場有名台大文組碩士畢業的作業員，工作相當辛苦月領34k，不過最後卻被「學店理組主管」告知不適任而黯然離開。這番景象讓同是文組的她感到絕望，也掀起文、理組過來人熱烈討論。

原PO表示該名台大碩士作業員離職一事在公司掀起轟動，讓她認清現實「選擇就是比努力重要」，與其認真念書「不如讀學店隨便(選)個理組」。她補充自己也是文組畢業，雖然外語能力「英日文都頂」，但目前當業務領不到30K，如此慘澹讓她每天過得都在懷疑人生。

不少文組人看了心有戚戚焉，指出「現在就是理組的天下沒辦法」，認為文組並沒有那麼多實際需求，職缺少又一堆人搶，低薪其實不意外。另也有「英文頂+有第三外語」網友坦言，出社會後常常冒出「早知道不要念文組」的念頭。反觀有網友慶幸當初沒選文組，「選理工的就算再廢，碩士讀完都是45K起跳」。

有網友認為與其爭論文、理組的優劣，不如思考「把人放在對的地方」。圖／Ingimage
有網友認為與其爭論文、理組的優劣，不如思考「把人放在對的地方」。圖／Ingimage

撇開文、理組的「原罪」，有過來人認為爭論哪組厲害其實是假議題，重點是要把人放在對的地方。她分析台大碩士當作業員的案例，明顯可以說是專長不在此，學歷在這份工作上並沒有加分作用，「這不代表他在其他地方沒有用」。

此外她也以自己為例，目前在學校教職英文薪水很不錯，而這份工作並非理工專長的人做得來，希望大家都能有機會發揮自己的專長。

有網友想起自己的遭遇，自己也曾待過小公司「被學店主管勸退說不適任」，不過目前在上櫃大公司處的很好，認為有時候「不適任」其實是公司或主管出了問題。

台大 文組 碩士

延伸閱讀

文組畢業生嘆南部只能拿到起薪2萬8 網友揭高薪條件

台灣老師在「Pornhub」教微積分成清流 一年狂撈750萬元

他回鄉工作「薪水少一萬」 網點關鍵齊喊：值得！

他找不到高於24K工作 網曝殘酷真相：態度問題

相關新聞

34K頂大碩作業員還被「學店主管」批不適用 她嘆文組人生好難

頂尖大學畢業是否代表求職能一路順暢？一名網友分享近日職場見聞，在工作現場有名台大文組碩士畢業的作業員，工作相當辛苦月領34k，不過最後卻被「學店理組主管」告知不適任而黯然離開。這番景象讓同是文組的她感到絕望，也掀起文、理組過來人熱烈討論。

想家了該南漂嗎？新鮮人四大主要考量是這些

104玩數據今（26）日表示，新鮮人南漂考量主要因素：工作數是否充足、是否容易上工、工作發展性、以及薪資。而新鮮人南移最...

北台南大型徵才周四新營登場 最高近60K徵螺桿技師

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署本月28日將在新營台糖中山堂舉辦徵才活動，有22家廠商提供近1000個職缺，除3成以上月薪超...

北漂族回南部工作好嗎？職場老中青阻力與拉力大不同

根據科技部統計，台灣發展重心的科學園區，中科、南科從業員工數近五年增加10%高於竹科8%，產業發展吹南風是否會帶動南移意...

把職場當自家毫無羞恥心！十大討人厭的同事壞習慣

在職場上最讓人恐懼的，就是遇到有各種壞習慣的雷包同事，他們不只會破壞你工作時的穩定情緒，還有可能在不知不覺中對你的生活造成負面影響，為了忍耐這些人，在辦公室期間壓力倍增、回家想到明天又開心不起來，簡直崩潰到深處無怨尤。

文組畢業生嘆南部只能拿到起薪2萬8 網友揭高薪條件

求職是許多應屆畢業生的煩惱，而工作薪水也是考量點之一。一位外語系應屆畢業生表示，自己手拿900多分的多益成績，但找的工作起薪只有2萬8台幣，引起許多網友比較南北部工作、薪水待遇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。