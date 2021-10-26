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人數逐年上升 ！79萬勞工自提勞退金 平均提繳5.62%

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

勞動部表示，為保障勞工老年退休生活，勞工退休金條例明定，雇主應按月提繳不低於勞工每月工資6％的退休金，儲存於勞工保險局所設立的勞工退休金個人專戶，勞工亦可在每月工資6％範圍內自願提繳退休金，而根據統計，截至今年8月，自願提繳勞退金的勞工已達79萬3965人，占全體新制勞退提繳人數的11.14%，平均自提5.62%。

勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨表示，截至今年8月底，自願提繳勞退金的勞工有79萬3965人，佔全體新制勞退提繳勞工的11.14％，比較108年的8.77%、109年的10.09%，顯示自願提繳人數逐年上升。

謝倩蒨說，勞工自願提繳退休金彈性高，勞工可依個人經濟狀況，在每月工資1%到6%範圍內自願提繳退休金，也可隨時停止自願提繳，一年也有兩次調整提繳趴數的機會，她特別提醒打工族，因勞退最低級距是1500元，因此就算是月賺幾千塊的打工族，也可透過小額提繳定期存點錢。

她指出，自願提繳退休金有幾個好處，包括享有自提金額不計入提繳年度薪資所得課稅的稅賦優惠、請領退休金時，更可享有不低於2年定期存款利率的收益保障，保本保息保證領回。

勞動部提醒，勞工退休金儲蓄計畫，從現在就可以開始。勞工如有自願提繳退休金之意願，可向雇主表示，透過雇主向勞工保險局申報，並可由雇主代為向勞工保險局繳納自提金額，快速又便利。

退休金 勞動部 保險

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