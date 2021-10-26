把職場當自家毫無羞恥心！十大討人厭的同事壞習慣

這種人真的好煩啊！

在職場上最讓人恐懼的，就是遇到有各種壞習慣的雷包同事，他們不只會破壞你工作時的穩定情緒，還有可能在不知不覺中對你的生活造成負面影響，為了忍耐這些人，在辦公室期間壓力倍增、回家想到明天又開心不起來，簡直崩潰到深處無怨尤。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，找出網友心目中職場同事最讓人厭惡的十個壞習慣，來看看你公司的人中了哪些，同時也要提醒自己千萬注意啊！

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第10名：不看場合，愛開黃腔亂調戲

總有那種自以為幽默風趣，實則下流齷齪的同事，在不合時宜的場合亂開黃腔，更大膽的還會用肢體、言語調戲其他人，即使無法當面撕破臉，建議大家一定要想辦法正式拒絕、投訴，採取行動告訴對方「我不喜歡」。

因為一旦默默隱忍，對方就會得寸進尺以為不拒絕就是接受，反而更加變本加厲。

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第9名：體臭、口臭變成生化武器

有些人有體臭、口臭渾然沒有自覺，他們感應不到自己散發出來的怪味，但一起共事的人可是吃足苦頭，只要一靠近就像扛起生化武器，把周遭的人一個個擊倒。

雖然因為疫情的關係，最近大家的臉上有了一層口罩做保護，但遇上臭味濃烈的同事，連口罩也無法遮擋，工作起來更是加倍煎熬，拜託離我們遠一點吧！

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第8名：長舌愛聊天，打斷別人工作

過度搞威的同事真的很煩人，一整天有用不完的精力嘰哩呱啦說個不停，從公司八卦說到同事壞話，都聊完了就開始挖你隱私，簡直神奇海螺啥都愛聊、啥都要問、啥都想知道。

有時候真的很好奇，花那麼多時間講話，那他們份內的事情到底做完沒，尤其自己的工作常常因此被打斷， 讓人超心累。



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第7名：不收垃圾，座位髒亂到爆

如果上班時旁邊坐了一個邋遢同事，吃過用過的垃圾持續堆放，整個工作區從桌面到地上都髒亂不已，你會不會大崩潰？有時候垃圾們還會多到向外蔓延，讓人不堪其擾，雜亂就算了，但是垃圾堆積久了就會生小蟲和蟑螂，坐在這種髒鬼同事旁邊，簡直跟坐在地獄門口差不多！

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第6名：開口就是抱怨，散發負能量

有錢賺的工作都不是輕鬆容易的事，每個人難免都會有不順利、想吐吐苦水紓壓的時候，但有些人卻是開口閉口都在抱怨，根本不花時間反省自己的錯誤，聽了會影響同事心情，說得頭頭是道卻從來不解決問題，在工作場合不停散佈負能量，讓一起工作的人渾身不自在。

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第5名：不專心上班，整天逛網拍

一邊上班一邊逛網拍的同事，有時候看了真的是蠻不順眼的，甚至很想問問他們，到底什麼東西這麼值得買，非得用上班時間冒著被抓包的風險逛呢？

這種人根本就是薪水小偷，給人非常不好的觀感，雖然說花錢才有賺錢的動力、有賺錢的動力才會想認真工作，但好歹也在公司安分守己幾小時，回家再盡情撒幣不行嗎？



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第4名：自言自語，碎碎念超干擾

有些人不知是習慣還是躁鬱，上班時間會不停地自言自語碎碎念，老實說也聽不懂他到底想表達什麼，但那些細碎的耳語根本就是折磨人的噪音．讓人六根不清淨！

還有一種人打什麼字就要講出來，好像這樣才不會出錯，啊！好煩啊！聽他們碎碎念不僅有害情緒、連生產力都會大幅下降，一個班越上越阿雜～請閉嘴可以嗎？



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第3名：抽菸，菸味太濃太嗆人

抽菸是很多人排解壓力的方法，但大家對菸味的接受度不同，如果到外面抽完再進辦公室，還不會構成太大的困擾。有一種不懂得尊重人的同事，會在會議室或茶水間大抽特抽，請問大家有義務要忍受你的二手毒菸嗎？

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第2名：遲到早退，事情留給別人收尾

最討厭遇到遲到早退，無能力完成工作、留爛攤的同事，上班時數比別人少卻領差不多的薪水，做事情又虎頭蛇尾，甚至根本沒處理好就丟給別人收尾擦屁股。

這種同事就是職場巨嬰，什麼事情都做不好，一起共事的人還得幫忙跟在後頭把屎把尿，臉皮厚到不行，實在好想問問他羞恥心在哪裡，還是拿到梁靜茹給的勇氣呢？



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第1名：上班偷懶睡覺，當薪水小偷

最極致的薪水小偷，不是上班時大便大很久、也不是逛網拍做自己的事，而是在公司光明磊落地呼呼大睡，毫無遮掩地爽給所有同事看。

睡醒也差不多要吃午餐，或差不多等下班，這種薪水小偷還會記得要起床打下班卡、無事一身輕的回家，毫無羞恥心睡覺的同事，每天領的就是名符其實讓人火大的「睡後收入」啊！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年10月19日至2021年10月18日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『職場同事的壞習慣』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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