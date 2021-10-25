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文組畢業生嘆南部只能拿到起薪2萬8 網友揭高薪條件

聯合新聞網 / 綜合報導
一些網友認為，北部的工作發展比南部更好，也建議原PO找其他領域的工作。圖／ingimage
一些網友認為，北部的工作發展比南部更好，也建議原PO找其他領域的工作。圖／ingimage

求職是許多應屆畢業生的煩惱，而工作薪水也是考量點之一。一位外語系應屆畢業生表示，自己手拿900多分的多益成績，但找的工作起薪只有2萬8台幣，引起許多網友比較南北部工作、薪水待遇。

一名網友在網路論壇「Dcard」提及，自己是外語系應屆畢業生，去年獲得多益900多分的成績，並以國外業務作為工作目標。而原PO表示，希望畢業後的第一份工作起碼有3萬起跳，目前收到一個傳統產業外勤業務，和一個科技業內勤業務的國外業務工作錄取，但未含獎金、加班費只有起薪2萬8，讓原PO覺得很無奈，也發現南部沒有太多外商公司可以選擇。

一些網友認為，北部的工作發展比南部更好，也建議原PO找其他領域的工作，「北部新竹科技業談到了五萬，台中談到的只有三萬」、「乖乖北漂吧」、「可以去國際大公司找秘書、客服等之類的工作，大公司起薪比較高」、「推薦科技業，單文組可以先從翻譯文件開始」，也有網友覺得原PO的語言能力可以找更好的工作，「多益900領這樣太糟蹋人才了吧」、「羨慕英文九百多分」。

不過，不少網友則認為，多益900分起跳並非難事，「很多前段大學非外語相關科系都可以考到8、900了」、「念外語多益才900初且沒有第二外語，這樣（薪水）差不多吧」、「單純語言的背景感覺在台灣還是有點弱勢」；其他網友則表示，文組、南部工作的起薪點本來就很低，「南部應屆沒有三萬很正常」、「南部薪水就是這樣」、「科系真的很重要，我私立科大電機系剛畢業月薪就4萬7」。

薪水 北漂 求職 多益

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