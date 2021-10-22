4年後台灣每5人有1人65歲 學者提醒勿陷「老年貧窮」

台灣人口老化問題日趨嚴重，經統計將於2025年邁入超高齡社會，政府及企業將面臨勞動力短缺的情況，台南市勞工局今天舉辦「青銀共好」就業論壇，中正大學勞工關係學系教授周玟琪表示，台灣在2025 年進入超高齡社會，65歲以上長者將超過20%以上，再加上低生育率，加速台灣老化，太早退休如未有妥適退休準備計畫（含再就業），將有較高的機率發生「長壽風險」。

勞工局主秘黃惠美也表示，台灣將於4年後進入超高齡社會，每5個人就有1人超過65歲，高齡者若未做好儲蓄，可能會落入貧窮，需仰賴年輕人撫養，年輕世代非常辛苦，我國中高齡及高齡者勞動參與率低於美、日、韓等先進國家，加上就業市場對於中高齡與高齡者常存有刻板印象，如何鼓勵企業進用中高齡及高齡者，開發潛在勞動力仍有很大的空間。

周玟琪指出，台灣老人貧窮率已經高於日本，台灣老人所得來源來自工作所得不到百分之十，相對於日本40%及南韓52%較低，台灣平均壽命及健康餘年長，如又落入貧窮，老年生活會非常辛苦。

周玟琪說中高齡及高齡者就業促進專法很重要的精神是保障經濟安全，台灣55歲至65歲勞動參與率比起其他國家相對較低，65歲以上也是如此，在工作年齡人口減少情況下，要充分利用中高齡及高齡者人力。

勞動部勞發署身心障礙者及特定對象就業組科長許致軒說，政府為了因應勞動市場高齡化的趨勢，2020年12月4日開始施行「中高齡者及高齡者就業促進法」及相關子法的推動，除了可增進更多企業來建構中高齡勞工朋友友善的職場環境外，對於中高齡者及高齡者就業權益也更有保障。

台灣目前出生比死亡人口少，現在是4個年輕人養1個老人，在15-45歲工作人口越來越少情況下，以後企業僱用45歲以上的工作人口會是趨勢。許致軒說雖然目前台灣55歲以上者勞參率低，呈現勞動力早退情況，但未來65歲以上者繼續工作情形將會越來越普遍，退休年齡也會越延後，中高齡及高齡者勞動人口也將會逐年提升。

論壇第二階段「青銀共好希望家園」由獲得勞動部109年「促進中高齡者及高齡者就業績優獎」的得獎單位及人員來分享企業實務經驗，從他們如何運用中高齡及高齡人力資源的心得以及做法。

安南醫院資深管理師鍾怡華指出，為歡迎中高齡者就業，安南醫院履歷篩選上針對二次回流就業完全不限設，著重考量專業之外，支持退休再就業、保障薪水，並視業界年資給予福利年假，也設置青銀共創模式，強化世代傳承制度，維繫醫療專業；另外也增列了多元班別，提供部分工時人員，因此疫情期間員工人數與去年相比增加了2百多人，部分工時人員便雇用相當多的中高齡者，她也歡迎中高齡者至安南醫院應徵就業。

詠順科技張榮利管理部經理張榮利提到，台灣勞動人口年齡變遷的社會現象，人力資源部門需改變用人政策，針對青銀共好，設置「師徒制」的工作方式，也因應勞動人口的變遷，開始實行彈性工時人員的晉用，中高齡求職者相當適合這樣的職缺，可做為再度投入職場的第一步。