他找不到高於24K工作 網曝殘酷真相：態度問題

找工作總是需要一段時間，有時理想的工作不一定會開缺，有在招募新人的公司也不一定是畢業生理想單位，不過礙於現實，有些新鮮人會選擇先求有，再求好。日前一名網友指出，他從108年畢業到現在已經2年沒工作，無奈只有找到基本工資2萬4千元的工作，因此他問大家「要不要委屈自己先去做？」

一名網友在Dcard表示，他從108年畢業到現在，已經過了2年多，因為沒工作，只能在家裡跟父母拿錢，他覺得這樣下去不是辦法，但又只能找到月薪2萬4的服務業工作，考量到低薪水又高工時的工作型態，加上他認為，平常自己都是擺臉色給別人看的人，一想到要做服務業，得面對人群又要微笑讓他感到麻煩，他無奈表示「為了錢，沒辦法」。

不過，網友看完他的貼文後，直言「我就問，沒能力但又想賺錢的有什麼資格做能擺臉色的工作，拜託認命點！先求有工作，再努力提升自己來求更好的工作，別繼續在家當米蟲啃老還擺臉色給爸媽看」、「其實我覺得以你的作文能力和態度，給你24k都嫌給太多」、「這種態度，說實話要不是有基本工資，給24k都覺得不值得」、「那你就在家繼續擺臉色好了」。

還有人建議他「如果不想面對人群，作業員比較適合你」、「啃老兩年了就不要眼高手低了吧」、「工廠缺一堆技術員都大於24k」、「隨便一個行政助理都28000」。