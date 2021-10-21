沈榮津視察全國技能競賽勉勵選手：像半導體練出硬功夫

第51屆全國技能競賽自9月29日正式展開，行政院副院長沈榮津今天南下巡視勞動部勞動力發展署雲嘉南分署競賽場，為參賽選手加油打氣，沈榮津說，「台上1分鐘台下10年功」，以半導體為例，國際大廠不看好，但台灣花了1、20年蹲馬步，實實在在練出來的硬功夫，5奈米和3奈米都在台南南科，還有2奈米土地水電都準備好，平常練習技能不能跳躍，就是硬功夫實實在在一步一腳印，像全世界最高級技術的荷蘭「艾司摩爾」在海外第一個技術中心就設在台南有一千人，所以要對台灣有信心，加油！

沈榮津由勞動部長許銘春及勞發署長蔡孟良陪同視察正在進行中的競賽，也與西點製作世界銅牌洪瑀襄，一同體驗製作裝飾擠花杯子蛋糕，並為西點製作國手李筑媗打氣。

沈榮津說，看到技能競賽和技能訓練，就想到具有專業技能的人才，是國家在從事經濟發展最迫切需要的，選手競賽台上1分鐘台下10年功，選手花了相當多時間準備，希望選手能夠發揮「技能達人」的精神，展現最好的實力最好的表現，有好的成績就能入選國手為國家爭光，東奧選手台下10年功展現讓全球看到台灣，選手好好練功為國爭光。。

今年全國技能競賽因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響，為保障選手及賽事人員健康安全，並符合中央流行疫情指揮中心之防疫規定，全國賽調整從9月29日至12月4日分流19個競賽場進行競賽，共有959人（含青少年組）登場競技。