聽新聞
test
0:00 / 0:00
他回鄉工作「薪水少一萬」 網點關鍵齊喊：值得！
出社會找工作，每個人看重的不一樣，有人希望薪水能再多再多再多，有人則追求工作環境舒心愉快。近日有網友調職回鄉，不只工作壓力大減，環境也比之前舒適，就是薪水比之前少1萬，讓他疑惑「值不值得」。
原PO表示，最近他終於調職回鄉，除了新工作的壓力比過去小之外，同事也很親切，會認真帶他熟悉工作，整體來說環境很舒適。就是一點不好，調職後的薪水比原單位少了近萬元，在總開銷不變的情況下，薪水少1萬元其實很有感，讓他不免想問，「薪水少1萬，換個開心一點的環境，大家覺得值得嗎？」
對於他的問題，多數網友都持支持態度，「值得，你都說心情好了」、「不用繳租金住家裡就值得，還可以陪家人」、「生活經濟沒有嚴重影響的話，就值得」、「值得！賺錢看醫生更悲哀」、「健康的身心最重要」、「如果你看過工作到憂鬱症的人有多痛苦你就知道太值得」、「最近換新工作也少快1萬，但以前是用加班費堆出來的」。
但也有人認為值不值得要看原PO原本的薪水有多少，「看原本薪水多少啊」、「10萬變9萬換來生活品質可以，但2萬變1萬連生活都有困難不行」、「如果是2萬變1萬不可以，變2萬要考慮，變3萬以上可以」、「你離附車位全新大樓更遠了喔」、「我就問，能快樂多久？錢真實還是快樂真實？」，也有人疑惑「物價跟北部一樣嗎？為何開銷不變」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言