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他回鄉工作「薪水少一萬」 網點關鍵齊喊：值得！

聯合新聞網 / 綜合報導
薪水重要還是工作環境重要，是求職時需要考慮的重點之一。 圖／pakutaso
薪水重要還是工作環境重要，是求職時需要考慮的重點之一。 圖／pakutaso

出社會找工作，每個人看重的不一樣，有人希望薪水能再多再多再多，有人則追求工作環境舒心愉快。近日有網友調職回鄉，不只工作壓力大減，環境也比之前舒適，就是薪水比之前少1萬，讓他疑惑「值不值得」。

原PO表示，最近他終於調職回鄉，除了新工作的壓力比過去小之外，同事也很親切，會認真帶他熟悉工作，整體來說環境很舒適。就是一點不好，調職後的薪水比原單位少了近萬元，在總開銷不變的情況下，薪水少1萬元其實很有感，讓他不免想問，「薪水少1萬，換個開心一點的環境，大家覺得值得嗎？」

對於他的問題，多數網友都持支持態度，「值得，你都說心情好了」、「不用繳租金住家裡就值得，還可以陪家人」、「生活經濟沒有嚴重影響的話，就值得」、「值得！賺錢看醫生更悲哀」、「健康的身心最重要」、「如果你看過工作到憂鬱症的人有多痛苦你就知道太值得」、「最近換新工作也少快1萬，但以前是用加班費堆出來的」。

但也有人認為值不值得要看原PO原本的薪水有多少，「看原本薪水多少啊」、「10萬變9萬換來生活品質可以，但2萬變1萬連生活都有困難不行」、「如果是2萬變1萬不可以，變2萬要考慮，變3萬以上可以」、「你離附車位全新大樓更遠了喔」、「我就問，能快樂多久？錢真實還是快樂真實？」，也有人疑惑「物價跟北部一樣嗎？為何開銷不變」。

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