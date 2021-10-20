收面試通知「這樣答覆」慘遭已讀不回 內行點出誤用關鍵詞

不少企業在徵才時，都會通過應徵者的書審資料及面試時的應對進退來決定是否錄取對方。然而，近期卻有一名求職者收到面試通知，回覆後卻慘遭已讀不回，讓他不禁疑惑表示「我很想知道這是什麼情況，或是有沒有人遇過類似的事情？」

原PO在Dcard以「發了面試邀約又已讀我」為題發文表示，最近正在尋找正職工作，也有一間自己喜歡的公司在14日時寄來面試邀約，詢問他什麼時候方面去面試，然而原PO當下就回覆「下週平日上午時間都允許」，沒想到卻慘遭公司已讀訊息，讓他不禁懷疑是不是自己說錯話。

此文一出，便有網友紛紛回應表示「觀感超不好，如果我是人資直接就不面你了」、「『允許』回答的很像企業求你去面試一樣。」、「我要是人資看到這個回覆就想已讀你了」、「用『允許』真的涼了」。

而也有貼心留言建議原PO，「每個人對字詞的敏感度不一樣，所以也不清楚人資到底在不在意，可以的話打電話詢問吧」、「建議可以再留言詢問對方是否有安排面試的計畫，提前跟你說好安排時間」、「如果我是人資，是可以理解你的意思，只是會覺得用詞好像用錯了這樣」。