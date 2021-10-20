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軟體業太低薪？他從科技業跳槽2年 發現年薪90萬碰頂了

聯合新聞網 / 綜合報導
軟體開發情境示意圖。圖／Ingimage
軟體開發情境示意圖。圖／Ingimage

有位科技業工程師跳槽至軟體業，想再換公司談年薪100萬元，面試後上市公司的主管卻一致說現職公司「肯給90萬年薪真的非常高」，令他感到困惑「到底是科技業太高薪還是軟體業太低薪？」，網友們則分析可能是市場需求量不同，還有人建議選擇「TSMC（台積電）＝IC＞系統＝傳產＞其它」。

一名工程師請友人在PTT發文表示，自己是四中（中華、中原、中國文化、中台）電資學士碩士畢業，約4年工作經歷，前2年在科技業做系統維運工作，類似網管大小雜事，年薪約110萬元，每週工時約51小時；後2年在軟體業做AP程式開發工作，全端網站和系統開發Java/Vb/C#和前端都碰，目前年薪約90萬元，每週工時約41小時。

該工程師9月期間開始計畫轉職，陸續面試7家公司，卻發現做軟體開發的薪水似乎談到100~110萬元都有點拚，「不知道是不是真的競爭者太多，供需法則讓年薪談不上來」，甚至不少上市公司的主管認為，他現職公司肯給90萬年薪真的很高，「更不用說我的期望年薪是要105+」，他求問大家「想要談到105~120萬年薪？該怎樣做職涯規劃比較好？」

網友紛紛說「列一下台灣前五大軟體公司名，你就知道答案了」、「看公司營業額，軟體公司可能不到硬體的公司1%然後你再除以人數，能分給你的錢 ，薪水低也是合理」、「還有看產品量，硬體公司是賺全世界的錢，軟體公司用戶有多少？光靠台灣人口很難賺多少錢」、「這問題很早就有，台灣就是製造業導向」。

有人建議「TSMC＝IC＞系統＝傳產＞其它，人生一次不要不信」、「有好好刷題嗎？會考leetcode（收集軟體工程師面試考古題網站）的很少100以下」、「3~4年經驗要在軟體業拿105~120準時下班不難，選擇不算少」、「四大四中150萬元，頂尖一點的新創可能有機會」、「其實兩年這樣不差吧」。

面試 薪水 PTT 工程師

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