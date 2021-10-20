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年輕人做1個月就離職 老闆嘆「給1萬4都嫌多」引網友氣炸

聯合新聞網 / 綜合報導
年輕員工「覺得太累、薪水不夠多」，上班一個月就想離職。示意圖／ingimage
年輕員工「覺得太累、薪水不夠多」，上班一個月就想離職。示意圖／ingimage

不少人找工作時，最在乎的就是薪資的多寡。然而，日前卻有一位自稱老闆的網友分享，自己目睹公司新人只做30天就喊要離職，讓他忍不住發文批評「每個人都是苦過來才有如今的成就，在那邊想貪個幾千塊，又想要事情少，真的要振作啊年輕人」。

原PO在Dcard上以「現在的年輕人真的一代不如一代」為題說明，自己公司前陣子來了一個年輕人，面試一切都很正常，當初也說能接受起薪2萬4，但現在卻做了不到一個月後就喊要離職。

「公司雖然看似很多事，但真的都不難，願不願意學而已。」原PO也對此說明，公司目前是做貿易業務，所以像是行政客服、商品開發都能學一點，且因為有國外客戶，所以英文能力也希望流利。

他也補充道，追問員工離職原因後，對方則表示「覺得太累、薪水不夠多」，這樣的回應也讓原PO氣炸直言「當初面試薪資你也沒意見，重點根本做得不怎樣還喊累，要不是勞基法規定2萬4，我連給1萬4都嫌多，真的覺得一代不如一代」。

此文一出，不少網友並不挺原PO，紛紛留言反批「有其他更好的選擇幹嘛要領你24k還一堆事要做」、「反串記得註明，英文要流利、事情又不少，人家隨找都比你這屎缺好」、「真的太離譜了，拿香蕉皮想請獅子，作夢比較快」、「真的懷疑你真的是老闆嗎？根本不懂行情，會來做你的工作的人，十個有十個都是騎驢找馬，所以做不到一個月離職很正常」。

離職 薪資 Dcard

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