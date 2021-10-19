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藥師曝薪水勝過台積電 眾人指1優勢更勝一籌

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示高中同學是藥師，薪水贏過台積電新人薪資，貼文引起兩極的看法。 圖／ingimage
一名網友表示高中同學是藥師，薪水贏過台積電新人薪資，貼文引起兩極的看法。 圖／ingimage

一提到高薪，許多人聯想到的通常是科技業、金融業，不過有一名網友在PTT表示高中同學是藥師，薪水卻比台積電新員工還高，讓他好奇地想知道「藥師真的這麼強嗎？」貼文引起眾人兩極看法，還有人認為藥師的生活品質會比科技業來得好。

原PO以「藥師輕鬆贏95%科技業、金融業？」為題，表示一名高中同學學生時期讀嘉南藥理科大，6年前成為藥師，起薪5萬多元，當時台積電碩士新人價4萬5，而如今同學月薪已經6萬多元，台積電新人價也才調到5萬6，讓這名同學忍不住稱讚「藥師真的很強，菁英職業中應該只輸醫牙，護國神山、科技業、金融業都不是藥師對手」，這也讓原PO很好奇「藥師真的這麼強嗎？」

貼文一出，許多人不以為然，「笑死，科技業都嘛看年薪」、「台積電誰在跟你看月薪，都嘛算年終+分紅」、「藥師才不會想跟科技業比薪水，你是在反串喔」、「台積電新人月薪小輸，但加年終海放藥師」、「當6年藥師和台積電新人比？」、「反串喔，藥師都嘛叫人不要讀藥學」。

不過也有網友認為藥師的生活品質比較好，「藥師生活品質超好」、「論薪水台積電贏，但論輕鬆度藥師樂勝」、「台積電可以操爆肝到65歲嗎？藥師應該活到老賺到老」、「藥師5年跟20年年資薪水可能不會差太多，不缺錢又要生活品質的藥師是首選」、「比起台積電的確是細水長流，有其他時間可用」、「有認識一個藥師，下班很多時間健身學東學西，然後假日都出去玩，感覺生活得還不錯」。

台積電 薪水

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