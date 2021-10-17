「薪資透明」可提升競爭力？ 網揭職場黑暗面：看公部門就知

上班族工作、領薪水，不免好奇同事彼此間的薪資是否相同。一名網友就在網路上表示，看到台灣職籃球隊「新竹街口攻城獅」近日公開旗下所有球員薪資，讓他好奇「薪資透明會讓競爭力更好嗎？」，引起網友熱議。

原PO在PTT科技板上發文指出，薪資一旦透明化，不只同事知道彼此、主管薪水，更知道各部門的總薪水，大家要談薪、要跳槽都不用猜，讓原PO好奇「大家同意公開薪資嗎？」

對此，網友們一面倒反對薪資公開透明化，認為公開不僅職場上會出問題，行情價也會被說死，「全公開會有非常多問題，但認同私下多交流」、「薪資透明大概走7成吧」、「亞洲人的惡習是先鬥同事，不是一起爭取」、「不用公布啦，跟好同事交流，尤其是離職去其他公司的，建立自己的薪資資料庫，這功課要自己做」、「公開透明也許薪資就是說死了，到時候所有公司都說業界就這行情」、「財報上的公開資訊可以參考，有平均數跟中位數蠻夠用了」。

部分網友也指出職場上擺爛的人，並不會因薪資透明化而變少，「領得多會不會認真做不知道，領的少一定有人擺爛你信不信」、「薪資透明如同實施共產主義，沒有人會努力額外付出」、「每家公司都有皇親國戚和國王人馬，就算不做事甚至出包，照樣吃香喝辣，如果薪資透明絕對會跑一堆做事的人」、「無法量化的薪水是談出來的好嗎，待在台廠制度下才會希望公開透明，卻不知道有些外商是原年薪的2倍起跳在談的」、「你這樣想就好了，公部門就是透明的，有什麼競爭力嗎」。

不過仍有網友支持公開薪資，「薪資透明才知道產業的上、下限」、「會啊，知道自己薪水低就該跳槽了」、「薪資透明化就有個陣痛離職期，之後會趨於正向穩定」、「如果是學歷統一起薪+能力逐項加給的話，那薪資透明會很不錯」、「公開薪資對勞方有利，對資方不利」。