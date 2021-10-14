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菜鳥寫信給總經理手殘按到「送出」 網友教這方法避免

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示，自己不小心把未完成的email寄給主管，許多人建議他「先編輯好內文，再貼上收件人」。示意圖／ingimage
一名網友表示，自己不小心把未完成的email寄給主管，許多人建議他「先編輯好內文，再貼上收件人」。示意圖／ingimage

職場上，新鮮人要注意的事很多，除了處理人際關係以外，跟主管通信報告工作進度，也是工作內容之一，那如果不小心出錯該如何挽救？日前有位網友表示，他難得需要寫email給總經理，因為太過謹慎，寫到一半不小心按到送出，還副本給一階、二階主管，因此他向網友求救要如何處理。看完文章後，有網友建議「寫信先寫完整，再填上email地址」。

一名網友在PTT表示，他今天難得需要寫email給總經理，因為寫得很謹慎，寫到一半不小心按到送出，還副本給一階、二階主管，以及其他部門的主管，雖然事後他有趕快補一封完整的信件，但還是覺得自己犯了低級錯誤。

有人幽默表示「可以先開104了」、「明天去人資遞辭呈」、「可以打開104投履歷」、「連續寄500萬封，讓主管的信箱認定垃圾信件」、「說被盜帳號」。不過，也有職場老鳥說明如何避免犯這種錯誤，建議他可以先把信件內容寫好，再貼上收件者信箱，「我會習慣先在word或記事本打內容，確認再三無誤，再全選複製貼到mail」、「先在word打內容比較好」、「下次記得收件者要最後完稿，準備發信再key」、「正式的我都會先在記事本打，然後才貼到信件」。也有過來人建議他可以按「回收」功能，或是在第二封完整信件開頭寫下「請以此封信件為主」。

職場 新鮮人 PTT

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