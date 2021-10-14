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考績差未必能力不佳？ 過來人列「3狀況」：大部分是真的爛

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇，在公司的考績表現不佳，真的代表能力不好嗎？ 示意圖／ingimage
有網友好奇，在公司的考績表現不佳，真的代表能力不好嗎？ 示意圖／ingimage

許多公司都有考績評核制度，除了將其作為年終獎金發放的依據標準，與調薪、升遷機會也密切相關，因此不少上班族都相當看重自己的考績表現。而近日有位在科技業工作的網友就分享，多年來他聽過各種考績不佳的理由，自己也曾拿過幾次差強人意的考績，讓他感嘆問道「考績不好的是真的爛嗎？」引起網友熱議。

原PO在PTT發文透露，他從事科技業工作已久，這領域相當看重考績制度，但多年以來，自己或身邊同事都曾拿過不好的考績。他接著歸納考績低落的7點常見理由，包含「表現平平，沒有做出突破性的變化」、「其他同事做得比你好很多」、「新來的低職等同事做的比你好」、「沒有積極去接專案來做」、「和同事處不好、太過冷淡」、「太準時下班」、「上班遲到」。

面對得到糟糕考績的理由百百種，原PO感嘆表示，有時他相當羨慕高底薪的工作，「就算考績不好，還是笑笑反正也沒差」，最後，他也無奈問起，究竟這項制度是否能代表真實的表現狀況，直呼「考績不好是真的爛嗎？還是就看主管喜不喜歡？」

文章曝光後，不少上班族直呼深有同感，紛紛苦喊「做了讓主管高升的案子，結果我吃最低考績」、「人際關係遠比做事重要太多」、「不會做人的關係比較大，建議多學多演」、「做的要死，考績還被打爛的一堆啊」、「人格特質，實力跟能力反而很多情況下是其次」、「人治的環境別想公平」、「所以用考績發獎金還佔比很大就很鳥」。

不過，有過來人就點出考績差的3大狀況，包含新人輪到確實表現不好個性問題，其他同意的網友也紛紛留言「其實通常都是真的爛」、「七成真的爛，兩成真的爛但是自以為強，一成不會展現自己」、「很多怪主管的，自己問題也很多」、「首先新人前三年要輪」、「不夠強，不然主管要求你幫忙怎麼會用考績和你交惡」、「表示你在老闆眼中可有可無，真假不重要」。

上班族 PTT

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