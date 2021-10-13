從事餐飲月領32K…男被罵「不求上進」 網見一關鍵：已經贏了

許多剛出社會的年輕人出來找工作，都希望能待在穩定且待遇好的公司。日前，一名職場新鮮人表示，自己任職於餐飲業、月領32K左右，他對目前的生活相當滿意，卻被女友罵「不思進取、不上進」，讓他感到相當困惑。文章引起網友討論，不少網友看到原PO的「這項優勢」，紛紛留言表示「已經贏了」。

一名男網友在Dcard發文表示，畢業後便在餐飲業任職，一個月的薪水大約32K，但他非常享受職場的氣氛，下班之餘也能出去玩或在家打遊戲，讓原PO對目前的生活相當滿足。但這樣的生活型態卻被女友指為「不思進取、不上進」，甚至懷疑「為什麼大學畢業了，還要去做不用大學學歷的餐廳服務生？」，令他相當納悶。

「我不懂為什麼這樣就叫不思進取」，原PO在文中提到，32K的月薪對他來說相當夠用，他平均每個月開銷不超過1.5萬元，一年下來大約能存到20萬元。此外，由於原PO目前住在家裡，且其父母已有完善的退休計畫，完全不需要擔心孝親費及租屋的開銷，而父母也先準備了一、兩間套房，打算未來過繼給他及弟弟，讓他也少了買房需求，所以非常享受目前的生活狀態。

原PO認為人生未必要一直與他人比較或競爭，所以對女友的說法百思不得其解，他懷疑「我有朋友也是餐廳然後就當上店長了，為什麼我不能選這條路走？我的工作能滿足我的需求不就好了嗎？」

文章引發網友討論，部分網友點出原PO有房、沒房貸是目前的最大優勢，「有房子就贏了吧」、「沒房貸就已經贏了」、「有房子一切都好說，就是很安逸而已，個人選擇」，部分網友卻認為他太安於現狀，應該要設立一些人生目標，且要妥慎規劃老年生活，「你的心態很安逸」、「因為你承擔的責任還不夠多，才會覺得3萬2夠生活」、「聽起來沒有不上進欸，不是有目標嗎？餐飲你未來也能創業之類的或是一路往上升」、「你唯一需要擔心的是這份工作可能會中年失業」。