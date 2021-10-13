台積電技術員年薪破80萬？過來人曝關鍵：撐得下去再說

不少人在選擇工作時，最在意的就是薪水的多寡，因此擁有護國神山之稱的台積電，便是許多人就算擠破頭也想進去的公司。對此，便有網友好奇「台積電技術員年薪是否超過80萬？」

原PO在PTT以「台積電技術員一年可以領到80+？」為題發文，說明自己日前在科技版看到有人分享，他在台積電工作兩年，「本薪＋加班＋年終＋分紅，可以領到80幾萬」。他補充道，自己這樣算了下，發現每個月等於有7萬多元的薪水，「那不是已經屌打一堆人了嗎」，因此就好奇的在文末發問「這是真的假的？」

此文一出，馬上引起許多內行網友紛紛回覆，「是真的，屌打一堆中小工程師」、「裡面主管跟我講新進去70-80可以吧，工程師120起跳」、「待超過一年然後加班加滿的確是真的」、「技術員才是爽，沒事還可以凹工程師飲料」、「80萬是基本，看願不願意輪班還有面試進去，如果不知道要幹嘛想賺多一點錢，台積可以讓你年收贏過80%的人」、「專職大夜領更多啊」。

但也有不少網友表示，這樣子的人通常都是「狂加班、超長工時」換來的，「基本工時十小時，看待不待得住」、「我堂弟技術員9x萬，只休週日，考績不錯」、「技術員不加班的話週工時35小時，但不加班年薪大概才70萬，加班後可以近百萬」、「你知道工時多少換來的嗎」、「只休週日才90萬有點慘」。