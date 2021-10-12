高專業代表高薪酬嗎？貼文釣出網友搖頭嘆揭「低薪潛規則」

行業百百種，具有高度專業的職人們能獲得相對的薪資待遇嗎？一名網友就認為，常理而言，工作專業度低的職業獲取低薪報酬相當合理，但「專業度高卻似乎無法保證獲取高薪」。對此，就有不少網友細數高專業卻無法獲得相對薪資報酬的職業，更有人一語點破低薪潛規則。

這名網友在PTT發問「有專業性高、薪資仍低的工作嗎？」他認為提到低薪或許是因為「工作專業度低」，但反觀工作專業度高卻未必能獲得高薪，雖然這類問題牽涉到市場需求，但原PO也想知道「有沒有那種工作是市場需求量高、專業度高，但薪資卻還是很低的呢？」

文章一出，便有網友加入討論，大家紛紛列出心目中的上榜職業，「軟體工程師一堆在台北起薪也不到40K」、「土木啊，考了一張技師牌還不如去GG輪班」、「社會安全網那些都很低薪，就是近貧幫助赤貧」、「幼教類都是，國家還一直下指導棋」、「 社工說第二，沒人敢說第一啦」、「獸醫是真的收入低到嚇到我，要做的事有夠多、有夠雜，分專科的醫生又超少…」、「傳產，全部」。

普遍認為的高專業性低薪職業種類複雜，但就有網友一語道破低薪潛規則，「只要牽扯到人文領域，待遇都無法拉高」、「只要供給過量，再怎麼專業都沒用」、「打開人力銀行你就會看到很多…」、「台灣普遍低薪，除了炒房」。