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家人逼考國營事業...他見薪資急求助 爸一語揭「2關鍵重點」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友發文抱怨，爸爸一直逼他去考國營，讓他忍不住上網求助，引發網友熱烈討論。圖／ingimage
一名男網友發文抱怨，爸爸一直逼他去考國營，讓他忍不住上網求助，引發網友熱烈討論。圖／ingimage

公職、國營事業一般給人收入穩定、福利佳的印象，因此每年都吸引不少人報考，希望將鐵飯碗搶下。然而，近日就有一名男網友抱怨，爸爸一直逼他去考國營，讓他忍不住上網求助，引發網友熱烈討論。

該名男網友在《Dcard發文表示，自己從沒考慮過鐵飯碗，但爸爸很愛這種只要會考試的工作，「這種講白的根本沒有升遷機會，上面沒退就沒缺，沒有缺就沒有考試，拖到上面退休了，那時候的年紀也不適合拚升等考試了」。

原PO還貼出爸爸傳來的徵才簡章，只見進入該國營事業後，錄取人員訓練期間是領4等1級支薪2萬4451元，正式僱用後則是領5等1級薪給2萬7994元。原PO表示，這根本不到自己現在薪資的一半，但爸爸認為「國營企業的福利、獎金才是重點」。

文章曝光後，掀起網友熱議，紛紛留言「我懂，我父母也是希望我領鐵飯碗，概念就是起碼餓不死自己」、「真的，父母親或長輩都很嚮往公務員的工作，好像考進去之後什麼事都不做就能領薪水一樣」、「直接跟你爸說現在薪水很高，不想貿然離職，到時候考不上兩頭空，我相信你爸會諒解你的」。

不過也有網友認同，「說真的，爸爸說得有道理，國營重的是福利穩定之類的，民營企業有可能倒閉，導致中年失業」、「我現在加班加到我都想去考了」、「其實這國營企業升等很快，升到差不多會卡等的時候，年薪也有80了，我是需輪班的僱員」。

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